Zadebiutował w Ekstraklasie… w wieku 35 lat

Niemal 20 lat seniorskiej kariery Rafał Król musiał czekać na debiut w polskiej Ekstraklasie. Piłkarz Motoru Lublin dokonał tego w wieku 35 lat i 187 dni. Jest on zarazem dziesiątym najstarszym piłkarzem, który wystąpił w tym sezonie Ekstraklasy.

20 lat czekał na debiut w Ekstraklasie

Rafał Król jest niekwestionowaną legendą Motoru Lublin. Właśnie rozpoczął swój 13. sezon w barwach klubu z Lubelszczyzny. Po raz pierwszy do Motoru trafił zimą 2008 roku, gdy przeniósł się z rodzinnego Kraśnika. Jego pierwszy pobyt w Motorze trwał 2,5 roku. W tym czasie lublinianie spadli z I ligi i wrócili do niej dopiero 13 lat później.

Po spadku Motoru Król przeniósł się do Znicza Pruszków, a następnie zaliczył jedyny w karierze pobyt za granicą – w greckiej Doxie Kranoulas. Po powrocie z Półwyspu Bałkańskiego znów został piłkarzem Motoru, gdzie występował przez 3,5 roku. Już w pierwszym roku po powrocie do Polski spadł z Motorem do III ligi. ”Motorowcy” dopiero w 2020 roku wrócili do II ligi.

W trakcie sezonu 2019/20 Król po raz trzeci dołączył do Motoru i gra tam nieprzerwanie do dziś. Wcześniej przez trzy lata występował w rodzimej Stali Kraśnik, skąd wypłynął na szersze wody. Jeszcze 14 miesięcy wraz z Motorem występował na poziomie II ligi, a teraz po raz pierwszy w karierze zaznał smaku gry w Ekstraklasie. W najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce zadebiutował w wieku… 35 lat i 187 dni.

Król został tym samym piątym najstarszym debiutantem w Ekstraklasie w XXI wieku. Rekordzistą w tym wieku jest Marek Grabowski ze Śląska Wrocław, który po raz pierwszy w Ekstraklasie zagrał w lipcu 2001 roku i miał wtedy na karku 37 lat i 182 dni. Z kolei ostatnim zawodnikiem, który w Ekstraklasie zadebiutował po 35. urodzinach był Lukas Podolski. Słynny ”Poldi” podczas swojego pierwszego występu w Ekstraklasie w lipcu 2021 roku miał 36 lat i 56 dni.

Za to ostatnim Polakiem, który w Ekstraklasie zadebiutował po przekroczeniu 35. roku życia był Grzegorz Żmija. Bramkarz Polonii Bytom podczas swojego pierwszego meczu w Ekstraklasie w lipcu 2007 roku miał 35 lat i 249 dni. Dodajmy, że Król to także dziesiąty najstarszy zawodnik w tym sezonie Ekstraklasy. Można by było powiedzieć, że tylko pięciu Polaków występujących obecnie w Ekstraklasie ma od Króla więcej lat na karku, ale Lukasa Podolskiego, Jasmina Buricia, Alexandra Gorgona i Leandro także można traktować jako Polaków.

W meczu z Lechią Gdańsk Rafał Król zaliczył kilkanaście minut. Pojawił się na placu gry w 75. minucie, tuż po bramce na 2:0 dla Motoru. Taki rezultat utrzymał się do samego końca, dzięki czemu lublinianie odnieśli pierwsze zwycięstwo w Ekstraklasie od czerwca 1992 roku.

