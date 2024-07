Chelsea szykuje duże czystki w kadrze

Chelsea po przejęciu władzy przez Todda Boehly’ego słynie bardziej z szaleństwa na rynku transferowym niż osiągnięć boiskowych. Według „The Sun” w klubie szykują się kolejne czystki kadrowe. Do odejścia jest szykowanych aż 12 zawodników z kapitanem Conorem Gallagherem na czele.

Chelsea ma za sobą kolejny przeciętny sezon, choć nie tak słaby jak rok wcześniej. Co prawda po świetnej końcówce udało się zakończyć zmagania ligowe na szóstym miejscu, ale było to znacznie poniżej oczekiwań właściciela Todda Boehly’ego. Amerykański właściciel nie docenił nawet fenomenalnej serii w kwietniu i w maju, kiedy to Chelsea wygrała pięć meczów z rzędu – w tym aż 5:0 z West Hamem i mocno wspięła się w górę, bo praktycznie przez 2/3 sezonu zajmowała lokaty 10-11.

Szóste miejsce rzutem na taśmę dało ”The Blues” prawo startu w kwalifikacjach Ligi Konferencji. Poprzednie lata nauczyły nas, że miejsce takiego klubu jak Chelsea jest w Lidze Mistrzów. W efekcie tuż po zakończeniu sezonu posadą zapłacił za to Mauricio Pochettino. Kandydatami do przejęcia schedy po Argentyńczyku byli Roberto De Zerbi, Kieran McKenna czy Enzo Maresca. Sensacyjnie to ten ostatni przejął zespół ze Stamford Bridge. Enzo Maresca podpisał z Chelsea czteroletnią umowę z opcją przedłużenia jej o rok – do czerwca 2030 roku. Wcześniej przez rok prowadził Leicester City, z którym awansował do Premier League.

Po zmianie trenera szykują się też wielkie zmiany w kadrze zespołu. W ostatnich latach przyzwyczailiśmy się do wielkich kwot, jakie są wydawane na Stamford Bridge na transfery zawodników. Wystarczy choćby wspomnieć zakup Enzo Fernandeza z Benfiki w 2023 roku za ponad 120 milionów euro. Na razie jednak możemy mieć z zupełnie przeciwnym postępowaniem władz klubu. Trzeba w Londynie trochę zacisnąć pasa.

Według „The Sun” w drużynie szykują się wielkie czystki. Trevoh Chalobah, Djordje Petrović, Ben Chilwell, Kepa Arrizabalaga, Romelu Lukaku, Harvey Vale, Leo Castledine, Armando Broja, Cesare Casadei, David Fofana i Conor Gallagher mają dostać wolną rękę w szukaniu nowego pracodawcy. O Gallagherze dużo się mówiło jakiś czas temu w kontekście przejścia do Atletico Madryt. „Los Colchoneros” szykują za Anglika ofertę w wysokości 40 milionów euro.

🚨🔵A meeting has been scheduled to hold next week between Conor Gallagher’s family and Chelsea to decide his future.

Understand Atletico Madrid are preparing a new bid in the coming week. Bid worth above £40m. Spurs are monitoring the situation but Gallagher would prefer to… pic.twitter.com/WG1tBchd1g

— 𝐅𝐞𝐥𝐢𝕏⭐️ (@felix_jnf) July 27, 2024