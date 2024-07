Nowy piłkarz Bayernu Monachium złamał nogę

Nowy piłkarz Bayernu Monachium pechowo rozpoczyna swoją przygodę w klubie. Podczas ostatniego meczu sparingowego złamał nogę. Rokowania lekarzy nie są najlepsze i przewidują długą przerwę w grze Hirokiego Ito.

Nowym trenerem Bayernu Monachium został Vincent Kompany, który wcześniej w roli piłkarza występował oczywiście w Manchesterze City. Pierwszym zakupem pod wodzą nowego szkoleniowca został Hiroki Ito. „Bawarczycy” zapłacili za środkowego obrońcę blisko 25 milionów euro. Ito trafił wcześniej do Stuttgartu w 2021 roku. Przez trzy lata gry na niemieckich boiskach wyrobił sobie solidną markę.

🚨🔴 Hiroki Itō to Bayern, here we go! Agreement in place with the player on five year contract, next step medical tests.

Bayern trigger €30m release clause from Stuttgart for 25 year old Japanese defender.

Bayern also remain in talks for Jonathan Tah. pic.twitter.com/yFps2k2GEj

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 12, 2024