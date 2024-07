Giacomo Bonaventura w swojej karierze w Serie A rozegrał 380 spotkań – na ten moment zapowiada się, że nie powiększy tego dorobku. 18-krotnemu reprezentantowi Włoch zapowiada się pierwsza w życiu przygoda poza ojczyzną. Według najnowszych doniesień włoskich mediów, popularny ”Jack” trafi do Al Shabab. Nie tak dawno grał tam Grzegorz Krychowiak, który niedawno spadł do drugiej ligi saudyjskiej.

Bonaventura pierwszy raz zagra poza Włochami

Drugi raz z rzędu ”Jack” odchodzi ze swojego klubu na zasadzie wolnego transferu. Mówi się, że jego następnym kierunkiem będzie Arabia Saudyjska. Plotka głosi, że ma podpisać tam roczną umowę i zarabiać 4-4,5 miliona euro (w zależności od źródeł).

🚨⚪️⚫️ O Al Shabab 🇸🇦 está em negociações avançadas para contratar o meia 🇮🇹 Giacomo Bonaventura, confirma @Turk1gh (🌕). ℹ️ O italiano, de 34 anos, está sem clube desde que deixou a Fiorentina no início deste mês. pic.twitter.com/uQpWfTzPDV — Central do Arabão (@centraldoarabao) July 24, 2024

W Mediolanie rzekomo nie pasował do końca w taktyce Stefano Piolemu, teraz ciężko jednoznacznie znaleźć przyczynę braku kolejnej prolongaty. Nie mniej jednak – nie ma tego złego. Piłkarz po raz pierwszy, w wieku prawie 35 lat wyjedzie za granicę. Włoski pomocnik trafić ma do Al Shabab. Nie tak dawno w barwach tego klubu grał Grzegorz Krychowiak.

18-krotny reprezentant Włoch we Florencji zagrał w 126 ligowych meczach, w których zanotował 20 bramek i 11 asyst. W pewnym momencie był nazwany przez selekcjonera Luciano Spallettiego włoską odpowiedzią na Bellinghama, z uwagi na znakomitą dyspozycję strzelecką. Zapracował sobie w tamtym czasie na powrót po kilku latach do włoskiej kadry narodowej.

Trzy lata przerwy podziałały tak, że ”Jack” zanotował trafienie w eliminacyjnym meczu z Maltą- był to najstarszy debiutancki gol w historii ”Squadra Azzurra” (34 lata/1 miesiąc /22 dni).

"Bonaventura is our Bellingham." – Luciano Spalletti via Presser pic.twitter.com/n2peKxWnuE — Italian Football TV (@IFTVofficial) October 10, 2023

Giacomo Bonaventura grał do tej pory w zaledwie pięciu klubach. Atalanta, Milan i Fiorentina to łącznie ponad 480 spotkań – ma on jeszcze na koncie krótkie epizody w Pergocremie i Padowie.

Bonaventura w swojej karierze wygrał zaledwie jedno trofeum – Superpuchar Włoch w 2016 roku. Do tego, aż pięciokrotnie przegrywał finały rozgrywek, w których brał udział. Poza ostatnimi dwoma porażkami w finale Ligi Konferencji Europy (West Ham United w Pradze oraz Olympiakos w Atenach, oba mecze w końcowych minutach spotkania) dochodzą do tego trzy przegrane finały Coppa Italia – 2016, 2018, 2023. Jego nowa drużyna nie wygrała mistrzostwa od 2012 roku, więc tu także będzie ciężko wygrać mu cokolwiek.

Fot. PressFocus