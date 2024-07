Monza zakończyła zmagania w Serie A po raz drugi w środku stawki jednak utraciła (po raz kolejny zresztą) kluczowe ogniwa. Po odejściu Carlosa Augusto i Andrei Petagni po inauguracyjnym sezonie w elicie, przyszła teraz pora na Michele Di Gregorio oraz trenera Raffaele Palladino – wybrali oni odpowiednio Juventus oraz Fiorentinę. Gdy wydawało się, że ”Brianzoli” wybiorą Marco Silvestriego nadeszła radosna nowina – do klubu przybędzie sam Keylor Navas!

Monza pozyskuje byłego piłkarza Realu Madryt

Kostarykańczyk w minionym sezonie zagrał x spotkań dla PSG. W paryskim klubie rozegrał łącznie x meczów – w międzyczasie był wypożyczony do Nottingham Forest, które wtedy po dwóch dekadach powróciło do Premier League. Piłkarz z Ameryki Łacińskiej najbardziej znany jest jednak z kapitalnego występu ze swoją kadrą narodową na MŚ 2014 oraz z gry w Realu Madryt. Dziś trafi on do klubu z Lombardii – Kostarykańczyk, który ma też hiszpański paszport – ma zarabiać mniej niż 1,5 miliona euro rocznie, według informacji Matteo Moretto.

Keylor Navas se ha bajado el sueldo para ir al Monza de Adriano Galliani, el histórico dirigente del Milan de Silvio Berlusconi. El portero costarricense ganará menos de 1,5 millones netos. Tal y como adelantamos ayer en exclusiva durante el directo con @FabrizioRomano, Navas… — Matteo Moretto (@MatteMoretto) July 29, 2024

Golkiper, który swego czasu mógł trafić do Wisły Kraków (w czasach Deportivo Saprissa), rozegrał dla ”Królewskich” 162 spotkania. Wygrał tam trzykrotnie Ligę Mistrzów, mistrzostwo Hiszpanii i czterokrotnie klubowe mistrzostwo świata. Następnie w Paryżu w drużynie zarządzanej przez Qatar Sports Investment rozegrał 114 meczów i m in. trzykrotnie został mistrzem Francji, a także tyle samo razy triumfatorem Pucharu Francji. Dla rodzimej kadry rozegrał 114 meczów, brał udział w trzech mundialach.

Był bohaterem narodowym, gdy obronił jedenastkę z Grecją w meczu 1/8 finału wykonywaną przez Theofanisa Gekasa. Kostaryka wygrała wtedy grupę śmierci z Włochami, Anglią oraz Urugwajem z siedmioma punktami i w pięciu meczach turnieju nie przegrała ani razu. Zapracował tym transferem z Levante do Realu Madryt.

Monza wybiera bramkarza – jakże długa to była saga

W grze o zastąpienie Michele Di Gregorio było wielu bramkarzy. Najgłośniejszym był Wojciech Szczęsny, który będąc na wylocie z Juventusu stracił miejsce właśnie na rzecz byłego bramkarza ”Brianzolich”. Polak odrzucił wcześniej lukratywną ofertę z Arabii Saudyjskiej z Al-Nassr, gdzie nie przekonała go nawet rozmowa z Cristiano Ronaldo. Finalnie wybór Saudyjczyków padł na Bento Krepskiego, a były bramkarz Arsenalu nie chciał opuszczać Europy – także z powodu ciąży swojej małżonki.

W grze poza Polakiem był także Marco Silvestri oraz Pierluigi Gollini. Były bramkarz Atalanty kilka dni temu doszedł do porozumienia z klubem jednak w ostatniej chwili pojawił się temat Kostarykańczyka i mistrz Włoch 2023 musiał obejść się smakiem. Czego jednak na niego Genoa, która musi zapełnić lukę po Josepie Martinezie (ten wybrał Inter Mediolan).

Fot. PressFocus