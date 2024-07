Borussia Dortmund dokonała długo wyczekiwanego transferu

Borussia Dortmund jest bardzo aktywna podczas letniego okienka transferowego. Do drużyny dołączyli już Serhou Guirassy oraz Waldemar Anton. Teraz klub dopiął kolejne, ale za to długo wyczekiwane wzmocnienie. Jak informuje Fabrizio Romano, Pascal Groß lada chwila przeniesie się do finalisty ostatniej edycji Ligi Mistrzów.

W Borussii Dortmund nadszedł czas na wielkie zmiany. Od początku nowego sezonu drużynę poprowadzi Nuri Sahin, a do jego sztabu szkoleniowego dołączył m.in. Łukasz Piszczek. Obaj byli wcześniej – rzecz jasna – piłkarzami tego klubu. Polak spędził w Dortmundzie 11 lat, rozgrywając w tym czasie dla BVB 382 mecze. Oprócz zmian na ławce trenerskiej, równie wiele dzieje się na boisku. Wraz z końcem czerwca Borussię po wygaśnięciu z klubem jej kontraktów opuściły jej legendy – Marco Reus i Mats Hummels.

Działacze robią co w ich mocy, aby jak najlepiej przygotować ekipę do rozgrywek 2024/25. Klub jak do tej pory wzmocnił się już dwoma zawodnikami z drużyny wicemistrza Niemiec, Stuttgartu. Serhou Guirassy kosztował 18 milionów euro, a Waldemar Anton około 22 miliony euro. Klub z Mercedes-Benz Arena nieoczekiwanie na finiszu wyprzedził Bayern Thomasa Tuchela i zajął drugie miejsce w tabeli, dzięki czemu po 15 latach przerwy, znów zagra w Lidze Mistrzów. Bardzo ekscytujący wydaje się transfer zwłaszcza Guirassy’ego, który strzelił aż 28 goli w lidze.

Trzecim wzmocnieniem Dortmundczyków zostanie zawodnik Premier League – Pascal Groß. Niemiec występował w Brighton od 2017 roku. Wtedy to trafił do ekipy „Mew” z FC Ingolstadt. Oznacza to więc, że powróci na niemieckie boiska po siedmiu latach. Borussia interesowała się pomocnikiem już od dłuższego czasu.

Groß niejednokrotnie zwracał na siebie uwagę lepszych klubów, lecz Brighton konsekwentnie mówiło, że nie jest on na sprzedaż. 33-latkowi został zaledwie rok do końca kontraktu. Oznacza to więc, że jest to ostatnia szansa na zarobek na nim, co skłoniło władze klubu Premier League do sprzedaży. Jak informuje Fabrizio Romano, pomocnik trafi do Borussii za 7 milionów euro, plus ewentualne bonusy i podpisze kontrakt do 2026 roku z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. Ruchem tym „BVB” zyska solidnego zawodnika, za względnie niewielkie pieniądze.

🚨🟡⚫️ Pascal Groß to Borussia Dortmund, here we go! Deal agreed for 33 year old midfielder to join BVB.

Documents now ready between Brighton and BVB, set to be signed in 24/48h.#BHAFC to receive initial fee around €7m plus add-ons. pic.twitter.com/UOckVaPVBB

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 30, 2024