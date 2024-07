Chelsea sprowadza… ósmego bramkarza. Tym razem „nowy Thibaut Courtois”

Chelsea w ostatnim czasie bardzo mocno szaleje w kwestii zakupów nowych bramkarzy. W ciągu ostatniego roku pozyskano Roberta Sancheza z Brighton, Djordje Petrovicia z ligi MLS, a właśnie ogłoszono Filipa Jorgensena z Villarrealu. Według dziennikarza Sachy Tavolieriego Chelsea porozumiała się z belgijskim Genkiem w sprawie transferu 18-letniego… bramkarza Mike Pendersa. Wychowanek KRC Genk w Belgii okrzyknięty został „nowym Courtoisem”.

„The Blues” już raz sprowadzili na Stamford Bridge bramkarza z Belgii, właśnie z Genku – i wyszli na tym bardzo dobrze. Zawodnikiem, o którym mowa oczywiście jest Thibaut Courtois. Numer jeden w bramce Realu Madryt w wieku 19 lat został wykupiony za około 9 milionów euro. Aktualny bramkarz ”Królewskich” wystąpił w klubie z Londynu łącznie 154 razy i dwukrotnie wygrał Premier League.

Mike Penders może kosztować Chelsea ponad dwa razy tyle, licząc wszystkie bonusy. Sezon 2024/2025 spędzi jednak w Jupiler Pro League. Podobnie postąpiono z jego starszym rodakiem – Thibaut Courtois od razu został wypożyczony do Atletico gdzie udowodnił swoją wartość a następnie po trzech latach wypożyczenia wrócił do „The Blues” gdzie zdołał wywalczyć sobie miejsce w wyjściowej jedenastce kosztem Petra Cecha – w 2018 roku po udanych MŚ w Rosji odszedł do tej bardziej utytułowanej drużyny z Madrytu za 35 milionów euro.

🧤🇧🇪 #ChelseaFC close to agree a deal with #KRCGenk for Mike Penders !

💰 Blues are offering more than 20M€ package with a percentage on the future resale. Genk now working on details to make the deal happen after getting an agreement in principle with BlueCo side.

🔵… pic.twitter.com/lz7YxiatX8

— Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) July 30, 2024