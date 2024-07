Z Arsenalu do… Zjednoczonych Emiratów Arabskich

Wraz z końcem czerwca wygasł kontrakt Mohameda Elneny’ego z Arsenalem. W trakcie Igrzysk Olimpijskich na których reprezentuje Egipt znalazł nowego pracodawcę. Przeniesie się do mającego siedzibę w Abu Zabi Al-Jazira. Elneny był w poprzednim sezonie jedynym piłkarzem Arsenalu, którego ściągał jeszcze Arsene Wenger.

Kiedy latem 2023 roku do Bayeru Leverkusen odszedł Granit Xhaka, Mohamed Elneny był jedynym piłkarzem w kadrze ”Kanonierów”, którego ściągał jeszcze legendarny Arsene Wenger. Jego kontrakt wygasał po zakończeniu sezonu 2023/24 i nie doszło już do kolejnego przedłużenia.

Wraz z początkiem lipca Elneny stał się więc wolnym zawodnikiem i dopiero pod koniec miesiąca znalazł nowego pracodawcę. Jego nowym klubem będzie mająca siedzibę w Abu Zabi Al-Jazira. Egipcjanin podpisał z trzykrotnym mistrzem Zjednoczonych Emiratów Arabskich dwuletni kontrakt.

Co ciekawe, ogłoszenie transferu nastąpiło w momencie, gdy Elneny rozgrywał mecz trzeciej kolejki fazy grupowej turnieju olimpijskiego. Egipt sensacyjnie pokonał Hiszpanię w Bordeaux 2:1 i zajął pierwsze miejsce w grupie C. Co więcej, po godzinie gry Egipcjanie prowadzili 2:0. Dzięki temu zwycięstwu ”Faraoni” w ćwierćfinale zmierzy się z drugą drużyną grupy D – Paragwajem.

Podczas turnieju Elneny nosi opaskę kapitańską i wszystkie trzy grupowe mecze rozegrał w pełnym wymiarze czasowym. Przypomnijmy, że każda reprezentacja mogła powołać do trzech piłkarzy urodzonych przed 1 stycznia 2001 roku. 32-letni Elneny jest jednym z dwóch takich – obok 28-letniego Ahmeda Sayeda z Zamaleku – piłkarzy w kadrze Egiptu.

Egypt 🇪🇬 shock Spain 🇪🇸 and top their Olympic group ⚡️📈 pic.twitter.com/o5rxyeQH56

Mohamed Elneny do Arsenalu trafił zimą 2016 roku. ”Kanonierzy” zapłacili za niego FC Basel 12,5 milionów euro. Wówczas drożej sprzedanym przez Bazyleę piłkarzem był tylko Mohamed Salah. W barwach Arsenalu rozegrał 161 meczów, w których strzelił sześć goli i dołożył dziesięć asyst. 107 razy wybiegał na murawę w pierwszym składzie. Sezon 2019/20 spędził na wypożyczeniu w Besiktasie.

Najwięcej meczów dla Arsenalu rozegrał w sezonie 2020/21 – 41. ”Kanonierzy” zakończyli ten sezon na ósmym miejscu w Premier League, co było ich trzecim najgorszym wynikiem w tych rozgrywkach. Większość meczów w Arsenalu rozegrał przed objęciem zespołu przez Mikela Artetę. Pod wodzą Hiszpana zaliczył 72 występy w ciągu czterech latach. Wcześniej zanotował 89 występów w ciągu 3,5 roku.

W 2017 roku sięgnął z Arsenalem po Puchar Anglii. Dwukrotnie – w roku 2017 i 2020 zdobył z tym klubem Tarczę Wspólnoty. W 2018 i 2021 roku docierał z ”Kanonierami” do półfinału Ligi Europy. W 2023 i 2024 roku został wicemistrzem Anglii.

🚨 Official: Mohamed Elneny has joined UAE Pro League side Al Jazira on a permanent transfer following his release from Arsenal last month. ✅✍️

Best of luck in your new chapter, @ElNennY! ❤️ pic.twitter.com/meN9eaB7iA

