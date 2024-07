Klub Marcina Bułki ma problem. Poważna kontuzja kluczowego piłkarza

Klub Marcina Bułki – OGC Nice ma poważny problem. Najlepszy strzelec klubu w poprzednim sezonie Ligue 1 – Terem Moffi zerwał więzadła krzyżowe. Co więcej, już wkrótce Nicea może pozostać tylko z jednym napastnikiem, bo wychowanek Evann Guessand jest rozważany przez Ajax.

Po znakomitej rundzie jesiennej sezonu 2022/23, okraszonej 12 golami w 18 meczach Ligue 1, Terem Moffi zimą 2023 roku został wypożyczony z Lorient do Nicei. Tam w rundzie wiosennej strzelił dziewięć goli w 20 meczach. Trzy bramki zdobył w rozgrywkach Ligi Konferencji Europy, gdzie dotarł z Niceą do ćwierćfinału. Był to największy sukces tego klubu w europejskich pucharach od ćwierćfinału Pucharu Europy z 1957 i 1960 roku.

Latem 2023 roku został wykupiony przez Niceę za 22,5 milionów euro, co jest rekordową sprzedażą w historii Lorient i zarazem rekordowym transferem w historii Nicei. W poprzednim sezonie był najlepszym strzelcem Nicei w Ligue 1, strzelając 11 goli w 30 meczach. Zajął z tym klubem piąte miejsce, co dało kwalifikację do tegorocznej edycji Ligi Europy. Zimą 2024 roku dotarł także z Nigerią do finału Pucharu Narodów Afryki, choć na tym turnieju zaliczył łącznie tylko 14 minut w dwóch meczach.

Drużyna Nicei przebywa od kilku dni na przedsezonowym zgrupowaniu w Austrii. 30 lipca ”L’Equipe” poinformował o zerwaniu przez Moffiego więzadła krzyżowego przedniego w lewym kolanie. Absencja Nigeryjczyka może potrwać ok. dziewięciu miesięcy, więc pewnym jest, że w 2024 roku nie zobaczymy go już na boisku. Wewnętrzne źródło poinformowało ”L’Equipe”, że w klubie wiedziano o osłabieniu lewego kolana piłkarza i obawiano się kontuzji tej części ciała.

Franck Haise, który wraz z początkiem sezonu przejął Niceę może mieć wkrótce olbrzymi ból głowy na pozycji ”dziewiątki”. Praktycznie przez cały sezon niedostępny będzie Moffi, a z klubem może pożegnać się utalentowany wychowanek – Evann Guessand. Wychowanek Nicei był już rozpatrywany przez Marsylię, a teraz do gry może włączyć się Ajax.

Klub z Amsterdamu niedawno przejął były trener Nicei – Francesco Farioli. Pod jego wodzą Iworyjczyk wystąpił we wszystkich 38 meczach poprzedniego sezonu, strzelając w nich siedem goli i dokładając dwie asysty. Nicea jest skłonna sprzedać swojego wychowanka, ale może żądać od zainteresowanych klubów 20 milionów euro. Portal Transfermarkt wycenia go zaś na osiem milionów euro.

After Terem Moffi's (25) ACL injury, OGC Nice could be set for another blow with academy product Evann Guessand (23) looking to leave the club this summer. The striker is open to a move abroad and may be available for €20m. (N-M, L'Éq)https://t.co/TR62Z4GYMA

