Nottingham ściąga gwiazdę ligi portugalskiej

Jeden z najskuteczniejszych piłkarzy poprzedniego sezonu ligi portugalskiej – Jota Silva udaje się do Nottingham na testy medyczne do klubu z City Ground. Forest zapłacą Vitorii Guimaraes podstawowe siedem milionów euro, a dzięki bonusom kwota transferu może wzrosnąć do 13 milionów euro.

Dołączając do Vitorii Guimaraes w 2022 roku Jota Silva podpisał trzyletni kontrakt. Aktualnie trwające okienko było więc dla Vitorii ostatnim momentem na sprzedanie za dobre pieniądze tego zawodnika. Tym bardziej, że to najbardziej wartościowy zawodnik w zespole z Guimaraes. Portal Transfermarkt wycenia go na 12 milionów euro. Drugi w tym zestawieniu Tomas Handel wyceniany jest na siedem milionów euro.

Jota Silva ma za sobą najlepszy sezon w karierze. W 33 meczach ligi portugalskiej strzelił 11 goli i dołożył pięć asyst. Tylko ośmiu zawodników znalazło się wyżej w klasyfikacji kanadyjskiej tych rozgrywek. Do tego dołożył trzy trafienia w siedmiu meczach krajowych pucharów i gola oraz asystę w eliminacji Ligi Konferencji. 25 lipca Vitoria rozpoczęła zmagania w nowym sezonie wyjazdowym meczem z maltańską Florianą w II rundzie eliminacji Ligi Konferencji i to właśnie Jota Silva jako jedyny wpisał się na listę strzelców.

W rewanżowym meczu z wicemistrzem Malty Jota Silva raczej nie będzie mógł już pomóc Vitorii. Dzień przed tym meczem 24-latek wyleciał do Nottingham, gdzie przejdzie testy medyczne. Klub z City Ground ma zapłacić Portugalczykom siedem milionów euro, ale razem z bonusami kwota transferu może wynieść nawet 13 milionów euro. Dodatkowe trzy miliony euro Vitoria otrzyma, jeśli Jota Silva wystąpi przynajmniej w 15 meczach, a kolejne trzy za strzelenie przez niego dziesięciu goli.

Zakładając, że Jota Silva przynajmniej rozegra 15 meczów, stanie się on drugim najdrożej sprzedanym piłkarzem w historii Vitorii. Klub z północy Portugalii drożej sprzedał tylko Edmonda Tapsobę do Bayeru Leverkusen. W 2019 roku ”Aptekarze” zapłacili za reprezentanta Burkina Faso nieco ponad 20 milionów euro.

🚨🌳 Jota Silva to Nottingham Forest, here we go confirmed!

Verbal agreement in place with Vitória for €7m fixed fee, €3m add-ons if he plays 15 games, €3m add-ons if he scores 10 goals.

He’s travelling to have medical at #NFFC right now. 🛫 pic.twitter.com/qATPa3qUwu

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 31, 2024