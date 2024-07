Alexander Sorloth bliski transferu wewnątrz La Liga

Alexander Sorloth był w poprzednim sezonie największą gwiazdą Villarrealu. Wkrótce jednak „Żółta Łódź Podwodna” może stracić swojego najlepszego strzelca. Jak informuje Fabrizio Romano, norweski snajper jest w kontakcie z Atletico Madryt, które szuka alternatywy wobec fiaska transferu Artema Dowbyka.

Atletico Madryt w trakcie EURO 2024 straciło czołowego snajpera, jakim przez ostatnie lata był Alvaro Morata. Mistrz Europy z reprezentacją Hiszpanii przeszedł do Milanu. Wobec tego rozpoczęły się poszukiwania zastępcy, który wkomponuje się do składu, w którym jest m.in. ”król Madrytu” Antoine Griezmann.

Przez wiele tygodni w kontekście gry dla Atletico na pierwszy ogień wysuwało się nazwisko Artema Dowbyka. Reprezentant Ukrainy, jak i cała Girona w poprzednim sezonie grał kapitalnie. Wystarczy wspomnieć, że Dowbyk był w poprzednim sezonie z 24 bramkami został królem strzelców LaLiga. Dlatego też niemal od razu stał się obiektem zainteresowań mocniejszych zespołów.

Dowbyk z pewnością przeniesie się do stolicy, ale nie Hiszpanii, a Włoch. Ukrainiec ma być bardzo zdeterminowany, by przejść do AS Romy. Przedstawiciele reprezentanta Ukrainy przebywają od kilku dni w Rzymie, gdzie dopinają ostatnie szczegóły kontraktu. Strony są bardzo bliskie osiągnięcia porozumienia. Girona chętniej jednak sprzedałaby piłkarza do Atletico, które wcześniej się z nią dogadało.

🟡🔴🇺🇦 AS Roma are confident, convinced to get green light from Girona on Artem Dovbyk deal after he told the club he only wants to leave and join Roma.

Roma director Ghisolfi, expected to return in Italy… with Dovbyk, ready to sign a five-year deal. pic.twitter.com/RLHesvWVNf

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 31, 2024