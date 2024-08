Jamajka: Zwrot akcji ws. nowego selekcjonera

Jamajka oficjalnie ogłosiła Steve’a McClarena nowym selekcjonerem reprezentacji tego kraju. To o tyle zaskakujące, że jeszcze dzień wcześniej kandydatem numer ”jeden” na to stanowisko był Steve Bruce. McClaren wraca na ławkę trenerską po pięciu latach, a po raz drugi poprowadzi reprezentację.

Jamajka ogłosiła nowego selekcjonera

Jeszcze dwa dni temu informowaliśmy, że Steve Bruce rozmawia z przedstawicielami jamajskiej federacji ws. przejęcia drużyny ”Reggae Boyz”. Decyzja miała zapaść w ciągu najbliższych kilku dni, ale nagle doszło do nieoczekiwanego obrotu spraw. 31 lipca pojawiły się doniesienia, że to Steve McClaren stał się teraz kandydatem numer ”jeden” na stanowisko selekcjonera reprezentacji Jamajki. Sprawy postępowały bardzo szybko, bo jeszcze tego samego dnia wieczorem jamajska federacja oficjalnie ogłosiła McClarena nowym selekcjonerem reprezentacji.

Please help us welcome the New Coach of the Jamaica Senior Men’s National Team Mr. Stephen McClaren 🇯🇲 pic.twitter.com/UoOeeGWXVw — Official J.F.F (@jff_football) July 31, 2024

Tym samym 63-latek odszedł ze sztabu Erika ten Haga, co oficjalnie potwierdził Manchester United. Przypomnijmy, że przez ostatnie dwa lata był on asystentem holenderskiego szkoleniowca. McClaren po pięciu latach wraca do roli samodzielnego trenera, a po raz drugi w karierze poprowadzi reprezentację. Po zwolnieniu z QPR w kwietniu 2019 roku w międzyczasie był jeszcze dyrektorem technicznym, a następnie doradcą zarządu w Derby County.

Ma także w CV rolę selekcjonera reprezentacji Anglii, którą po mundialu 2006 przejął po Svenie-Goranie Erikssonie. Wcześniej przez kilka lat był asystentem Szweda, gdy ten prowadził Anglików. Kadencja McClarena to jednak czarny okres w historii reprezentacji Anglii. Domowa porażka z Chorwacją 2:3 przekreśliła szanse ”Synów Albionu” na wyjazd na EURO 2008. Po klęsce na Wembley został zwolniony przez federację. Do historii przeszło również jego stanie pod parasolką podczas tego deszczowego spotkania.

Steve McClaren manager of England looks on from under his umbrella prior to the Euro 2008 Group E qualifying match between England and Croatia at Wembley Stadium (2017) pic.twitter.com/0OtFRAGWnq — Great British Getty Images (@shitbritishpics) June 16, 2024

Sukcesy McLarena

Przez kilka lat asystowanie Erikssonowi w reprezentacji McClaren łączył z prowadzeniem Middlesbrough. W 2004 roku doprowadził klub do jedynego w historii triumfu w Pucharze Ligi. Dwa lata później dotarł z ”Boro” do finału Pucharu UEFA, co jest największym sukcesem tego klubu w europejskich pucharach.

Po trofeum McClaren sięgnął także z Twente, które w 2010 roku doprowadził do jedynego w historii mistrzostwa Holandii. Sukcesy osiągał także podczas swojego dwuletniego pobytu w Manchesterze United, gdy był asystentem sir Alexa Fergusona. W tym czasie ”Czerwone Diabły” zdobyły w 1999 roku ”potrójną koronę”, a w 2000 i 2001 roku dokładały kolejne mistrzostwa Anglii.

Insane longevity. Good luck, Steve Mcclaren!❤️🔴 pic.twitter.com/5rjvITG18A — 𝗧𝗲𝗻 𝗛𝗮𝗴’𝘀 𝗥𝗲𝗱𝘀 ✍🏼🇳🇱 (@TenHagBall_) July 31, 2024

W reprezentacji Jamajki przejmie schedę po Islandczyku Heimirze Hallgrímssonie, który podał się do dymisji tuż po odpadnięciu ”Reggae Boyz” z Copa America. Jamajka przegrała wszystkie trzy mecze grupowe i w zestawieniu wszystkich uczestników zajęła przedostatnie, 15. miejsce. Jamajka w tym roku po raz trzeci brała udział w Copa America, a jej bilans w tym turnieju wynosi dziewięć porażek, zero zwycięstw i zero remisów.

McClaren w reprezentacji Jamajki będzie pracował z wieloma zawodnikami biegającymi po angielskich boiskach i którzy w ostatnich latach zmieniali narodowość z angielskiej na jamajską. Wystarczy wspomnieć o Kasey’m Palmerze z Coventry, Ethanie Pinnocku z Brentfordu, Michailu Antonio z West Hamu, czy Demaraiu Grayu, który w 2016 roku zdobył mistrzostwo Anglii z Leicester.

W roli szkoleniowca ”Reggae Boyz” McClaren zadebiutuje 6 września, gdy Jamajka podejmie u siebie Kubę w ramach dywizji A Ligi Narodów CONCACAF. Dopiero w czerwcu 2025 roku Jamajka wznowi zmagania w eliminacjach mistrzostw świata 2026. Po dwóch meczach ma komplet punktów i wydaje się ”pewniakiem” do awansu do trzeciej rundy eliminacji. Tam bezpośredni awans na mundial wywalczą trzy zespoły. Jamajka może być więc o krok od pierwszego od 1998 i drugiego w historii wyjazdu na mundial.

