Manchester United znowu walczy z kontuzjami

Nowy sezon jeszcze się nawet nie rozpoczął, a Manchester United już ma spore problemy kadrowe. Wygląda na to, że wracają demony z minionych rozgrywek. Z najnowszych informacji wynika, że nowy nabytek – Leny Yoro oraz Rasmus Hojlund nabawili się poważnych urazów i mogą długo pauzować.

Manchester United w minionym sezonie miał poważne problemy z kontuzjami zwłaszcza w linii defensywy. Tyrell Malacia nie rozegrał nawet jednego meczu. Lisandro Martinez zanotował zaledwie 11 spotkań w Premier League. Raphael Varane, Victor Lindelof równie często bywali nieobecni. To spowodowało „odkurzenie” Harry’ego Maguire’a oraz występy 18-letniego Willy’ego Kambwali, który dość niespodziewanie odszedł do Villarrealu. Aż 1600 minut nazbierał już niemal emeryt Jonny Evans, a Sofyan Amrabat musiał czasami obstawiać lewą obronę.

W zasadzie jedynym dostępnym obrońcą był przez cały sezon Diogo Dalot. Pozostali zaliczali mniejsze lub większe absencje. Urazy oraz kiepska dyspozycja zwłaszcza w obronie spowodowały, że klub tego lata postanowił wzmocnić tę pozycję. Szokującą statystyką była ta, w której w pewnym momencie „Czerwone Diabły” dopuszczały do największej liczby strzałów ze wszystkich lig TOP5. Długo łączeni byli z zespołęm Jarrad Branthwaite oraz Matthijs de Ligt. Klub ostatecznie postawił na młodego Leny’ego Yoro i kupił go z Lille za około 60 milionów euro.

🔴🤕 Tough luck for Man United as they suffer four injuries during their preseason tour:

▪️ Leny Yoro is sidelined for three months due to a foot injury.

▪️ Rasmus Hojlund faces six weeks out with a hamstring issue.

▪️ Marcus Rashford was substituted off with an injury against… pic.twitter.com/xf6mNdwRTh

