Cracovia wzmacnia atak. ”Majstersztyk”

Cracovia jest bliska sprowadzenia z Besiktasu Ajdina Hasicia. Bośniak poprzedni sezon spędził na wypożyczeniu w swojej ojczyźnie, gdzie występował w barwach FK Sarajewo. W 33 meczach strzelił dziewięć goli i dołożył sześć asyst. Grzegorz Rudynek z ”Przeglądu Sportowego” informuje, że Cracovia zagwarantowała sobie procent od kolejnych sprzedaży, co określił jako ”majstersztyk”.

Cracovia sprowadza piłkarza Besiktasu

Choć Ajdin Hasić trafił do Besiktasu 4,5 roku temu, zagrał tam tylko 13 meczów. Przychodził tu jako duża nadzieja, potencjał na gwiazdę, bowiem grał w wielu bośniackich młodzieżówkach. Tuż po transferze z Dinama Zagrzeb dokonanego zimą 2020 roku został wypożyczony do Umraniyesporu. Ponownie został wypożyczony do drugoligowca na rundę wiosenną sezonu 2021/22. Kilka miesięcy później Umraniyespor z Bośniakiem w składzie wywalczył pierwszy w historii awans do ekstraklasy. Hasiciowi nie było jednak dane pozostać na poziomie Super Lig, bo sezon 2022/23 spędził na wypożyczeniu w drugoligowym Goztepe. Tam zaliczył zaledwie 11 występów, a spadkowiczowi z ekstraklasy nie udało się od razu wrócić na najwyższy poziom.

Poprzedni sezon Bośniak spędził w ojczyźnie. Został wypożyczony do FK Sarajewo, gdzie liczbowo zaliczył najlepszy rok w seniorskiej karierze. W 29 meczach bośniackiej ekstraklasy strzelił osiem goli i zaliczył sześć asyst. Zajął z tym klubem czwarte miejsce w lidze, co dało kwalifikację do eliminacji Ligi Konferencji. Łącznie rozegrał w poprzednim sezonie 33 mecze, w których strzelił dziewięć goli i zanotował sześć asyst.

"That kid Hasić isn’t bad at all." -Savo Milošević on Ajdin Hasić after the Sarajevo derby pic.twitter.com/TnE8YBGcaP — Bosniaco🇧🇦 (@BiHFooty) October 9, 2023

Wolny zawodnik

Po powrocie z kolejnego wypożyczenia rozegrał kilkanaście minut w dwóch meczach sparingowych Besiktasu. Jego kontrakt ze stambulskim klubem obowiązywał do końca tego sezonu, ale 31 lipca doszło do jego rozwiązania. Według tureckiego dziennikarza Ertana Süzgüna Hasić zarabiał w Besiktasie 400 tysięcy euro rocznie. Ten sam dziennikarz również potwierdził transfer do Cracovii. To jedno z najlepszych tureckich źródeł, na Twitterze/X obserwuje go ponad 300 tysięcy osób.

”Wolnym zawodnikiem” od razu zainteresowała się Cracovia, która już dopina transfer 22-latka. Ma on podpisać z ”Pasami” trzyletnią umowę. Jako pierwszy o tym transferze w Polsce poinformował Grzegorz Rudynek z ”Przeglądu Sportowego”. Ze słów dziennikarza wynika, że Cracovia ma zagwarantować sobie procent od przyszłej sprzedaży Bośniaka. W tureckich mediach czytamy, że procent od kolejnego transferu zapewnił sobie również Besiktas.

Bum w wykonaniu Cracovii. Kontrakt podpisze Ajdin Hasic, 22-latek z Beskitasu, w ub. sezonie na wypożyczeniu w FK Sarajewo. Majstersztyk za procent od przyszłego transferu. A Besiktas kupił go jako 18-latka za 3 mln euro.@przeglad — Grzegorz Rudynek (@GRUdynek) July 31, 2024

W Sarajewie Hasić był wystawiany głównie na prawym skrzydle, ale zdarzało mu się także występować na środku ataku i ”dziesiątce”. Wkrótce przejdzie on testy medyczne, a debiut w nowych barwach może nastąpić w poniedziałek 5 sierpnia. Tego dnia o godzinie 19:00 Cracovia podejmie u siebie Widzew Łódź. Oba kluby po dwóch pierwszych kolejkach PKO BP Ekstraklasy mają na koncie po cztery punkty i zajmują sąsiednie miejsca w tabeli.

fot. PressFocus