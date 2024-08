Jagiellonia po komplikacjach ściąga nowego piłkarza

Jagiellonia Białystok jest bliska zakontraktowania Tomasa Silvy. Portugalski prawy obrońca od miesiąca pozostaje bez klubu, bowiem wygasła jego trzyletnia umowa z Vizelą. Do Jagiellonii mógł trafić już na początku lipca, ale w trakcie badań wykryto uraz z którego sam piłkarz nie zdawał sobie sprawy.

Podstawowym prawym obrońcą w Jagiellonii jest Martin Sacek. Jednak pewny już udział przynajmniej w fazie zasadniczej Ligi Konferencji oznacza, że mistrzowie Polski potrzebują zastępstwa na każdą pozycję, by móc łączyć grę na trzech frontach. Alternatywą dla Sacka na pewno nie będzie Paweł Olszewski, który ostatnie minuty w pierwszym zespole zaliczył w grudniu 2023 roku.

Do rywalizacji na prawą stronę obrony wytypowano Portugalczyka Tomasa Silva. Jego trzyletnia umowa z Vizelą wygasła wraz z końcem czerwca, więc był on do ściągnięcia za darmo. Do podpisania kontraktu mogło dojść już na początku lipca, ale podczas badań wykryto u zawodnika uraz o którym on sam nie wiedział. Jagiellonia nie zrezygnowała jednak z 24-latka, a wręcz przeciwnie – klub zaoferował mu pomoc i zobowiązał się do podpisania kontraktu, gdy tylko uraz zostanie wyleczony.

Po kilku tygodniach zamieszania wszystko zmierza w kierunku sfinalizowania transferu Tomasa Silvy. W youtube’owym programie ”Okno transferowe” na kanale portalu ”Meczyki” dyrektor sportowy Jagiellonii Łukasz Masłowski w kontekście podpisania kontraktu z Portugalczykiem mówił: ”Jesteśmy na ostatniej prostej. Prawdopodobnie jutro (2 sierpnia – przyp. red.) sfinalizujemy umowę, która jest od dłuższego czasu przygotowana”.

Tomas Silva będzie trzecim Portugalczykiem w kadrze Jagiellonii. Po lewej stronie obrony od tego sezonu biega wypożyczony ze Spezii Joao Moutinho. Z kolei o sile środka pola od dwóch lat stanowi Nene. Dwa i pół z trzech ostatnich sezonów Silva spędził w Vizeli, z którą jego przygoda zakończyła się w dość bolesny sposób, bo spadkiem z portugalskiej ekstraklasy. Zimą 2022 roku został wypożyczony na pół roku do drugoligowego Varzim, z którym spadł do trzeciej ligi.

His side may have lost, but Tomás Silva was brilliant tonight for Vizela vs Porto.

Naturally a midfielder, he filled in at right-back and did not look out of place against the defending champions.

– 55 touches

– 8 clearances

– 4 tackles

– 7 duels won

– 1 aerial duel won pic.twitter.com/5k6KgcTDuF

— Próxima Jornada (@ProximaJornada1) August 14, 2022