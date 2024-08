Nowa Liga Mistrzów. Jak będzie wyglądało losowanie fazy ligowej?

To dość skomplikowane. Tak można jednym zdaniem ocenić nowy sposób losowania Ligi Mistrzów. Tradycyjne kulki nadal będą używane, ale do „głosu” dojdzie również system komputerowy.

Od sezonu 2024/2025 rozgrywki piłkarskiej Ligi Mistrzów UEFA przejdą gruntowne zmiany. Zniknie faza grupowa, zamiast tego wszystkie zespoły będą walczyć w formacie ligowym, w którym będzie jedna tabela. Dodatkowo w głównej fazie rozgrywek zobaczmy 36 drużyn, a nie jak do tej pory trzydzieści dwie ekipy. Kibiców czeka więcej meczów, gdyż każdy zespół w fazie ligowej zagra osiem spotkań (cztery domowe i cztery na wyjeździe), zamiast dotychczasowych sześciu. Z każdym z rywali dana ekipa powalczy tylko raz.

Drużyny z miejsc 1-8 po pierwszej fazie rozgrywek automatycznie awansują do 1/8 finału. Natomiast drużyny z miejsc 9-24 będą musiały powalczyć o start w 1/8 finału w play-offach. Nie zmieni się to, że w fazie pucharowej będą rozgrywane w systemie mecz – rewanż.

Co zmieni się w losowaniu Ligi Mistrzów? Wszystkie zespoły zostaną umieszczone w czterech koszykach. W nowym formacie losowania potrzebne byłoby prawie tysiąc kulek. Dlatego, by to skrócić, UEFA wymyśliła losowanie hybrydowe. W jednej części będzie wyciąganie kuleczek. Nowością będzie losowanie za pomocą komputera.

🚨 OFFICIAL! The draw for the 2024/25 Champions League will be carried out by a computer. 🖥️🔮

To carry out a normal draw of this new format, nearly 1000 balls would have been used, with at least 36 bowls on stage. 🤣

To avoid the draw from dragging out for a long time,… pic.twitter.com/Y3OwMZ6zwL

— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) July 31, 2024