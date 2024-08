W wieku 60 lat zmarł Craig Shakespeare, który w 2016 roku sięgnął z Leicester City po mistrzostwo Anglii. W historycznym dla ”Lisów” sezonie 2015/16 był asystentem Claudio Ranieriego. Kilka miesięcy później przejął schedę po Włochu. Shakespeare zmarł na raka niemal po roku po poinformowaniu o tym opinii publicznej.

Nie żyje mistrz Anglii z Leicester City

Po raz pierwszy Craig Shakespeare rozpoczął pracę w Leicester City w sezonie 2008/09, gdy ”Lisy” jedyny raz w historii znalazły się na trzecim poziomie rozgrywkowym. Shakespeare był asystentem Nigela Pearsona, z którym w sezonie 2010/11 dołączył do Hull, ale w listopadzie 2011 roku obaj wrócili do przejętego przez Tajlandczyków Leicester. W 2014 roku ”Lisy” z nimi w sztabie po dziesięciu latach wróciły do Premier League, a jako beniaminek dokonali z klubem ”wielkiej ucieczki” ze strefy spadkowej na samym finiszu sezonu.

Mimo cudownego utrzymania Pearson został zwolniony, ale Shakespeare pozostał w Leicester. W sezonie 2015/16 przyszło mu współpracować z Claudio Ranierim. Wspólnymi siłami dokonali największej sensacji w historii Premier League, jakim było mistrzostwo w Anglii. Gdy w lutym 2017 roku Ranieri został zwolniony z walczącego o utrzymanie Leicester, funkcję pierwszego trenera powierzono Shakespeare’owi.

Samodzielne poprowadził Leicester w 26 meczach. Pod jego wodzą ”Lisy” wygrały pierwsze sześć meczów – pięć w Premier League i jeden w Lidze Mistrzów. Tylko Carlo Ancelotti i Pep Guardiola zanotowali tak dobry start w Premier League. Wygrana w Lidze Mistrzów 2:0 z Sevillą oznaczała historyczny awans Leicester do ćwierćfinału tych rozgrywek.

W październiku 2017 roku został zwolniony z Leicester, a niedługo później dołączył do sztabu Sama Allardyce’a w Evertonie. Wcześniej mieli wspólnie pracować w reprezentacji Anglii, ale Allardyce tylko raz poprowadził ”Synów Albionu”. We wrześniu 2016 roku, krótko po zgrupowaniu reprezentacji Anglii, Allardyce został zwolniony w związku z podejrzeniem o korupcję.

W sezonie 2019/20 drogi Shakespeare’a i Pearsona ponownie się zeszły – tym razem w Watfordzie. Nie udało im się jednak utrzymać ”Szerszeni” w Premier League i wraz z końcem sezonu stracili swoje posady. Następnie w aż trzech klubach pracował z Deanem Smithem – w Aston Villi, Norwich City i Leicester City. Jednak w 2022 i 2023 roku zaliczył kolejne spadki z Premier League – z Norwich i Leicester.

W październiku 2023 roku za pośrednictwem League Managers’ Association, której był członkiem, poinformował, że choruje na raka. Niestety, Shakespeare przegrał walkę z chorobą. Wieczorem 1 sierpnia League Managers’ Association za pośrednictwem rodziny trenera poinformowało o jego śmierci w wieku 60 lat. ”Craig odszedł w spokoju tego ranka w otoczeniu swoich bliskich” – czytamy w oświadczeniu.

Informacja o śmierci Shakespeare’a wstrząsnęła angielskim środowiskiem piłkarskim. Kondolencje spływają ze strony wielu kibiców oraz miejsc, w których pracował. ”Inspirująca postać w naszej historii. Craig odegrał kluczową rolę w naszej drodze z League One do mistrzostwa Anglii zanim objął stanowisko menedżera i poprowadził nas do ćwierćfinału Ligi Mistrzów” – czytamy we wpisie Leicester City na portalu X (dawniej Twitter).

fot. PressFocus