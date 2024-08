Rennes nie tylko kupuje – kwestią dni odejście kolejnego kluczowego piłkarza

Rennes po raz pierwszy od kilku lat nie zagra w Europie i nowy dyrektor sportowy klubu Fred Massara ma za zadanie przywrócić w klubie z Bretanii normalność, której przez 12 miesięcy zabraknie. Dziennikarz newsowy Sacha Tavolieri podaje, że piłkarz klubu z Roazhon Park Arthur Theate jest bliski dołączenia do Romy i bliskie wydaje się porozumienie zarówno w kwestii rozmów między klubami, jak i w relacji nowy klub – nowy piłkarz co do warunków umowy.

Rennes nie tylko kupuje – nadchodzi odejście kluczowego piłkarza

Bretończycy w tym oknie działają na obu rynkach – przychodzącym i wychodzącym. Bardzo sprawnie robi to nowy dyrektor sportowy Fred Massara, który ma duże doświadczenie i rozbudowane CV w tej roli. Ekspert od rynku francuskiego bowiem pracował w Romie, a także w Milanie jako prawa ręka Paolo Maldiniego. w 2022 roku 'Rossoneri’ zdobyli po ponad dekadzie 19. tytuł mistrza Włoch.

Do klubu z Roazhon Park przybyli już w tym oknie: Glen Kamara z Leeds United, Leo Ostigard z SSC Napoli, Mohamed Jaouab z Amiens, a także gwiazda norweskiego Bodo/Glimt, Albert Gronbaek. Opuścić Rennes ma Arthur Theate, który byłby drugim w tym oknie piłkarzem klubu, który powędruje do Romy – w lipcu trafił tam za ponad 20 milionów euro Enzo Le Fee. Mówi się o kwocie 18 milionów euro podstawy.

🚨 🇧🇪 Discussions directes en cours entre le Stade Rennais et l’AS Roma pour Arthur Theate ! 🗣️ Les négociations sont concrètes et pourraient achopper à un accord proche de 18M€ + bonus. 🇧🇪 Avancées significatives sur les conditions personnelles pour un contrat de 5 ans.… pic.twitter.com/flec90vYWm — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 2, 2024

Byłoby to poważne osłabienie dla Bretończyków – stracili oni poza Le Fee tego lata także Martina Terriera, który odszedł do Leverkusen, a także Jeanuela Belociana (odszedł w tym samym kierunku co Terrier). Belg rozegrał w Rennes 82 spotkania i zanotował osiem trafień. Belg ma jeszcze trzy lata umowy, ale nie od dziś jest łakomym kąskiem dla klubów z Serie A. Kilkadziesiąt miesięcy po wylądowaniu w Bolonii, tym razem obrońca reprezentacji ”Czerwonych Diabłów” ma rozpocząć nowy etap kariery w Rzymie.

A Roma? Także się w tym oknie nie zatrzymuje. Dla 'Giallorossich” Theate byłby już siódmym transferem przychodzącym tego lata. Do tej pory przybyli: wyżej wspomniany Le Fee, Buba Sangare z Levante, z wolnego transferu bramkarz Matthew Ryan, lewy obrońca ze Szwecji – Samuel Dahl, perełka z Juventusu – Matias Soule, a także kilka godzin wstecz – król strzelców La Liga Artem Dowbyk. Ukrainiec to pierwszy w historii Romy król strzelców rozgrywek jakiejkolwiek ligi, który przybył do tej części Rzymu.

Rennes zajęło w Ligue 1 dopiero 10. miejsce. W Pucharze Francji odpadli oni z PSG, a w Lidze Europy odpadli po boju z Milanem w 1/16 finału. Roma z kolei była siódma we Włoszech, dotarła do półfinału LE i 1/4 finału Coppa Italia.

Fot. PressFocus