West Ham z potrójną zdobyczą transferową

West Ham United znany jest z bardzo ciekawego spojrzenia na rynek transferowym. W minionych latach ”Młoty” ściągały do siebie choćby Jarroda Bowena, Jamesa Warda-Prowse’a, Mohammeda Kudusa czy Sebastiena Hallera. Teraz przyszła pora na spełnianie potrzeb nowego szkoleniowca Julena Lopeteguiego. Na finiszu są negocjacje m in. w temacie Niclasa Fuellkruga oraz Guido Rodrigueza, wobec których padło już słynne 'here we go’, ale i nie tylko o nich mowa.

West Ham z potrójną zdobyczą na rynku

Były trener Realu Madryt, FC Porto oraz Wolverhampton rozpocznie nowy sezon w Londynie, a nie tak jak początkowo zanosiło się – w Mediolanie. Kibice Milanu zawiązali petycję, która finalnie powstrzymała będący w amerykańskich rękach klub od jego zatrudnienia, co skrzętnie wykorzystał West Ham.

Teraz do Londynu, aby pracować z Hiszpanem ze słynnej trenerskiej kuźni Gipuzkoa zmierzają Niemiec Niclas Fuellkrug oraz Argentyńczyk Guido Rodriguez. Wraz z nimi do klubu dołączy też Crysencio Summerville – holenderski zawodnik Leeds United, który odbył już testy medyczne. Na początku tygodnia klub ma sfinalizować transfer Aarona Wan-Bissaki z Manchesteru United.

🚨⚒️ Niclas Füllkrug to West Ham, here we go! Deal in place for €27m fee plus €5m add-ons to Borussia Dortmund. Medical booked on Saturday. West Ham director Tim Steidten closed both Füllkrug and also Guido Rodríguez deals today on verbal agreement… …both set for medicals. pic.twitter.com/IrlRv6NEkd — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 2, 2024

Niemiec spędził zaledwie sezon w Borussii Dortmund, ale będzie go pamiętał na długo. Był on częścią ekipy, która dotarła do finału Ligi Mistrzów. Jeszcze nie tak dawno piłkarz drugoligowego Werderu Brema zagrał w tym spotkaniu od pierwszej do ostatniej minuty. Następnie udał się na swoje pierwsze mistrzostwa Europy i tak jak w Katarze – dołożył od siebie dwa trafienia, w tym jedno w meczu otwarcia ze Szkocją, będące jednym z najpiękniejszych trafień całego niemieckiego EURO.

Borussia za piłkarza z dwuletnią umową w wieku 31 lat otrzyma 27 milionów euro bazy plus bonusy – znakomity to ruch dla ekipy z Signal Iduna Park, która zakupiła zawodnika rok temu za połowę tej kwoty. ”Szczerbaty” napastnik po raz pierwszy w karierze zagra poza niemiecką ziemią na niwie klubowej. Prawdopodobnie to zasługa Tima Steidtena, niemieckiego dyrektora sportowego West Hamu, który kojarzy Niclasa z początków kariery – właśnie z Bremy.

🚨⚒️ West Ham also expect Crysencio Summerville to sign his contract on Saturday. Medical done, just waiting to review all contract details in order to get it signed this weekend. Summerville, Guido Rodríguez and Niklas Füllkrug are set to join if all goes to plan. pic.twitter.com/NLVe3ZQrtV — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 2, 2024

Guido Rodriguez był od 2020 roku piłkarzem Betisu. Wydawało się jest już „jedną nogą” w Barcelonie. Transfer ten się jednak nigdy nie zmaterializował, gdyż zerwano pod koniec sezonu ustną umowę, jak podał Fabrizio Romano. 30-latek z linii pomocy, który od 17 maja rozegrał raptem 14 minut (Copa America, mecz z Peru) trafi do stolicy Wielkiej Brytanii. Grający także przez kilka lat w lidze meksykańskiej piłkarz od 1 lipca jest wolnym agentem, co nie uszło płazem dyrektorom w Londynie.

Crysencio Summerville to z kolei holenderski piłkarz występujący na skrzydle. Ten niezwykle kwieciście nazywający się zawodnik był główną siłą ataku klubu, który od niedawna ma za udziałowca koncern Red Bulla. Holender w minionym sezonie zanotował 20 bramek i dziewięć asyst w Championship.

W minionym sezonie West Ham zajął dziewiąte miejsce w Premier League, a także dotarł do 1/4 finału Ligi Europy, gdzie zostali pokonani przez mających znakomity sezon piłkarzy Bayeru Leverkusen. „Młoty” rozpoczną sezon Premier League starciem z Aston Villą 17 sierpnia u siebie.

