Były zawodnik Bundesligi po raz drugi pokonał raka

Jean-Paul Boetius, który przez pięć lat biegał po boiskach Bundesligi, poinformował na swoim Instagramie, że po raz drugi pokonał raka. Po raz pierwszy chorobę zdiagnozowano u niego we wrześniu 2022 roku. W marcu 2024 roku nastąpił nawrót choroby, przez co Holender musiał przejść chemioterapię.

Jean-Paul Boetius do Niemiec trafił latem 2018 roku, gdy FSV Mainz zapłaciło za niego ok. 3,5 milionów euro. Dla zespołu z Moguncji rozegrał 129 meczów, w których strzelił 13 goli i zaliczył 23 asysty. Holender nie chciał przedłużyć wygasającego wraz z końcem sezonu 2021/22 kontraktu, więc odszedł z Mainz jako wolny zawodnik. Latem 2022 roku podpisał trzyletnią umowę z Herthą Berlin.

W trakcie wrześniowej przerwy reprezentacyjnej u Boetiusa wykryto raka jądra. Na szczęście nie musiał przechodzić chemioterapii, a jedynie poddał się zabiegowi. Po kilku tygodniach przerwy Holender wrócił do gry. Jego przygoda z Herthą zakończyła się już po roku, bo berlińczycy po dziesięciu latach pożegnali się z Bundesligą. Dla Herthy rozegrał 21 meczów, ale nie zanotował ani jednego trafienia, czy nawet asysty.

Od tamtego czasu Boetius pozostaje bez klubu. W marcu 2024 roku Holender poinformował na swoim Instagramie o nawrocie choroby. Tym razem zawodnik musiał przejść chemioterapię. ”Mimo pokonania raka, rozprzestrzenił się on na moje węzły chłonne zaotrzewnowe. To oznacza, że będę musiał przejść chemioterapię, a następnie rehabilitację. Nie mogę się doczekać dnia, w którym znów zagram na pełnym stadionie. Do zobaczenia wkrótce” – pisał wówczas Boetius.

Po pięciu miesiącach piłkarz podzielił się kolejną aktualizacją swojego stanu zdrowia. Tym razem przekazał znakomite wieści o kolejnym pokonaniu raka. ”Gotowy do powrotu. Z całego serca dziękuję wszystkim, którzy byli przy mnie w ostatnich miesiącach. Doceniam to i nigdy Wam tego nie zapomnę” – napisał na swoim Instagramie Boetius. Piłkarz dołączył filmik, na którym pokazany jest cały proces jego rehabilitacji.

🙌❤️ Jean-Paul Boëtius has announced he has BEATEN cancer for the second time…

"I'm now stronger than ever. Changed as a person… I'm Jean-Paul Boëtius, ready for a new step and a two time cancer survivor as well."

Hope to see him back on the pitch… 🔜✨ pic.twitter.com/IVyqsvJMeF

— EuroFoot (@eurofootcom) August 2, 2024