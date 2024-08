Emocjonujące ćwierćfinały IO 2024

Piłkarskie ćwierćfinały IO 2024 w Paryżu obfitowały w wiele emocji. Awantura, rzuty karne oraz wysokie wygrane — to wszystko było w meczach, których stawką był półfinał igrzysk. Finalnie na placu boju pozostały jedynie ekipy z Europy oraz z Afryki.

Umowny rewanż za finał mistrzostw świata 2022 zapowiadał się bardzo ciekawie. Także ze względu na ostatnie rasistowskie śpiewy argentyńskich zawodników w stronę piłkarzy Francji po… wygranej w Copa America, turnieju rozgrywanym tym razem w Stanach Zjednoczonych.

W piątej minucie Michael Olise dośrodkował z rzutu rożnego na głowę Jeana-Philippe Matety. Piłkarz występujący na co dzień w Crystal Palace wykorzystał okazję, dzięki czemu Francja prowadziła 1:0. Prowadzenia nie oddali do końca meczu. Argentyńczycy mieli swoje sytuacje, lecz dobrze spisywał się golkiper gospodarzy Guillaume Restes, perełka Tuluzy. Gola w końcówce na 2:0 nie uznał po interwencji VAR sędzia główny Ilgiz Tantaszajew z Uzbekistanu. Po raz pierwszy od czterdziestu lat Francja zagra w półfinale olimpijskiego turniej piłki nożnej.

Więcej niż o samym spotkaniu, mówiono o tym, co się stało po nim. Piłkarze obu drużyn wraz ze sztabami szkoleniowymi wdarli się w przepychanki. Cała sytuacja była żałosna, ale na całe szczęście trwała niecałą minutę. Argentyński temperament niestety znów dał o sobie znać.

O marzenia walczyła także reprezentacja Paragwaju, która miała w swoim składzie gwiazdę Brighton, Julio Enciso. Piłkarze z tego kraju chcieli wywalczyć swój drugi medal olimpijski w historii ich startów w piłce nożnej po srebrze w Atenach w 2004 roku – wtedy przegrali z faworyzowaną Argentyną 0:1. Na czterech kolejnych igrzyskach paragwajskich zawodników zabrakło.

Piłkarze „La Albirroja” będą musieli poczekać kolejne cztery lata na laur na igrzyskach. W ćwierćfinale z Egiptem prowadzili po bramce kolegi Lionela Messiego z Interu Miami Diego Gomeza. W 88. minucie wyrównał jednak Ibrahim Adel, który w meczu grupowym z Hiszpanią strzelił dwa gole. W karnych lepsza okazała się drużyna z Afryki. Karnego nie wykorzystał Marcelo Perez, jako jedyny piłkarz podchodzący do piłki w serii jedenastek.

Egypt were minutes away from being eliminated at the Olympics.

An 88th-minute header from Ibrahim Adel forced extra time and Egypt went on to beat Paraguay on penalties to reach the semifinals 🇪🇬 pic.twitter.com/FPPlqsJnzj

— B/R Football (@brfootball) August 2, 2024