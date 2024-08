Milan ze znakomitą inicjatywą dla piłkarek-mam

Milan Femminile istnieje zaledwie od 2018 roku, ale już wszedł do swego rodzaju panteonu klubów z wysoką wrażliwością społeczną, który dba o swoich pracowników. Jak zapowiedział klub z Mediolanu w swoim oświadczeniu, wprowadzi on dla swoich zawodniczek oraz pracowniczek między innymi ochronę w czasie ciąży i utrzymanie dotychczasowej pracy na takich samych warunkach jak do tej pory. To nowość w piłce nożnej kobiet.

Milan przedstawił swoim zarejestrowanym zawodniczkom innowacyjną politykę macierzyńską, formalnie gwarantującą im szereg zabezpieczeń w czasie ciąży. Plan ten dotyczy także wczesnego dzieciństwa ich dzieci, to rzecz wykraczająca poza aktualnie obowiązujące przepisy.

Jak podaje FIFPRO w globalnym raporcie o zatrudnieniu, jedynie 2 procent piłkarek na czterech kontynentach zdecydowało się na potomstwo w trakcie trwania swojej kariery zawodowej. Na sam jej koniec z kolei – 47 procent.

Poza obowiązującymi przepisami, Milan zagwarantuje także automatyczne przedłużenie trwającej do końca danego sezonu sportowego umowy na takich samych warunkach ekonomicznych – mowa o sezonie, w którym zarówno taka zawodniczka ma koniec umowy, jak i początek ciąży. Do tego, ma ona otrzymać pomoc, którą zapewni klub w kontekście opieki nad dzieckiem w godzinach treningów oraz pracy samej zawodniczki. Łączy się to także z kosztami w zakresie przelotów, zakwaterowania i innych kosztów podróży dla dzieci zarejestrowanej zawodniczki.

