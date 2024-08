Adam Buksa strzelił gola i przeszedł do historii

Adam Buksa strzelił drugiego gola w barwach Midtjylland. Stał się on tym samym najskuteczniejszym Polakiem w historii tego klubu. Wyprzedził Rafała Kurzawę, który zaliczył jedno trafienie w barwach ”Wilków”.

Buksa z drugim golem w duńskiej ekstraklasie

W trzeciej kolejce Superligi mistrz Danii – FC Midtjylland mierzyło się z Aalborgiem. Po raz czwarty w tym sezonie w wyjściowym składzie ”Wilków” znalazł się reprezentant Polski Adam Buksa. Jedyny jak dotąd mecz w nowym klubie, który rozpoczął na ławce to wyjazdowe starcie z Nordsjaelland (2:2), gdzie nawet nie pojawił się na placu gry.

Było to jednak spowodowane dwumeczem II rundy eliminacji Ligi Mistrzów z mistrzem Andory – Santą Colomą. W tym dwumeczu zaliczył 135 z 180 minut, a Midtjylland wygrało 4:0 (3:0, 1:0). Tym samym Midtjylland zapewniło sobie udział przynajmniej w Lidze Konferencji, a to oznacza, że Buksa zadebiutuje w fazie zasadniczej europejskich pucharach. Co więcej, nigdy wcześniej nie zagrał nawet w eliminacjach europejskich pucharów. W III rundzie eliminacji Ligi Mistrzów ”Wilki” podejmą mistrza Węgier – Ferencvaros.

Wracając do starcia z Aalborgiem, wynik tego meczu tuż przed przerwą otworzył właśnie Adam Buksa. Polak fenomenalnym strzałem lewą nogą z linii pola karnego w kierunku dalszego słupka pokonał Vincenta Muellera. To jego drugi gol w nowych barwach i oba strzelił w duńskiej ekstraklasie. Stał się on tym samym najskuteczniejszym Polakiem w historii Midtjylland.

Dużej konkurencji jednak nie miał, bo jedynym jak dotąd Polakiem z golem w barwach Midtjylland był Rafał Kurzawa. Spędził tam drugą część sezonu 2018/19, gdy został wypożyczony z francuskiego Amiens. Jedynego gola dla ”Wilków” Kurzawa strzelił w marcu 2019 roku w wygranym przez Midtjylland 2:1 meczu z Sonderjyske. Łącznie dla tego klubu rozegrał tylko dziewięć meczów, w których oprócz jednej bramki dołożył jeszcze dwie asysty. Do CV może jednak wpisać triumf w Pucharze Danii, choć nie zagrał w finałowym meczu z Brondby.

Premierowego gola dla Midtjylland Buksa strzelił w debiucie przeciwko Aarhus. Jego trafienie dało mistrzom Danii remis 1:1. Po trzech meczach Superligi obrońcy tytułu mają na koncie pięć punktów. Po remisach w dwóch pierwszych meczach wreszcie odnieśli zwycięstwo. W 77. minucie bramkę na wagę wygranej z Aalborgiem 2:0 zdobył Ola Brynhildsen. Kilkanaście minut wcześniej zmienił on właśnie Polaka.

Pierwszy mecz III rundy eliminacji Ligi Mistrzów z Ferencvarosem Midtjylland rozegra u siebie we wtorek 6 sierpnia o godzinie 19:15. Rewanż odbędzie się w Budapeszcie równo tydzień później o godzinie 20:00. Oba te kluby mają na koncie zaledwie jeden udział w fazie zasadniczej Ligi Mistrzów. Dotarli do niej w tym samym sezonie – 2020/21, jednak zajęli ostatnie miejsce w swoich grupach.

