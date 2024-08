Atletico porozumiało się ws. transferu. Teraz decyzja należy do piłkarza

Atletico Madryt nie próżnuje na rynku transferowym. Już wydali niemal 70 milionów euro na Robina Le Normanda i Alexandra Sorlotha. Teraz według Matteo Moretto porozumieli się z Chelsea ws. sprowadzenia Conora Gallaghera. Decyzja należy teraz wyłącznie do piłkarza.

Choć Atletico sprowadziło w tym okienku ”tylko” dwóch piłkarzy, wydało jak dotąd najwięcej spośród wszystkich hiszpańskich klubów. Według portalu Transfermarkt ”Los Colchoneros” przeznaczyli 34,5 milionów euro na wicekróla strzelców poprzedniego sezonu La Liga – Alexandra Sorlotha oraz 32 miliony euro na podstawowego obrońcę zwycięzców EURO 2024 – Robina Le Normanda.

Były już stoper Realu Sociedad przychodzi w miejsce aż czterech środkowych obrońców, którzy pożegnali się z Atletico – Mario Hermoso, Caglara Soyuncu, Gabriela Paulisty i Stefana Savicia. Sorloth zaś zastąpi Memphisa Depay’a i przede wszystkim Alvaro Moratę, który odszedł do Milanu. Do Sevilli wypożyczony został z kolei wieloletni środkowy pomocnik ”Los Colchoneros” – Saul, choć akurat on w ostatnim czasie przestał być podstawowym wyborem Diego Simeone.

W miejsce 427-krotnego reprezentanta Atletico może być kapitan Chelsea – Conor Gallagher. Matteo Moretto z portalu ”Relevo” informuje, że oba kluby miały dojść do porozumienia ws. transferu Anglika. Teraz decyzja należy już tylko do piłkarza. ”Atletico uważa, że zrobiło wszystko, co możliwe, by pozyskać Conora Gallaghera. Decyzja angielskiego piłkarza zapadnie wkrótce. Porozumienie z Chelsea zostało osiągnięte, a po ostatnich rozmowach między klubami widać pewność siebie po stronie Biało-Czerwonych (Atletico – przyp. red)” – pisze dziennikarz na portalu X (dawniej Twitter).

Ale dlaczego w ogóle Chelsea sprzedaje piłkarza, który przez poprzednie dwa przeciętne dla klubu sezony był jedną z niewielu wyróżniających się postaci? Według ”The Athletic” sprzedaż Gallaghera niekoniecznie musi wiązać się ze spełnieniem przez Chelsea wymogów finansowego fair play. Przede wszystkim jego kontrakt wygasa za rok, a władze ”The Blues” nie są przekonane, czy aby na pewno powinien on znajdować w długoterminowych planach klubu dotyczących środkowej linii.

Już przed rokiem Gallagher mógł odejść z Chelsea. Latem 2023 roku Fabrizio Romano informował o odrzuceniu przez klub oferty od West Hamu United opiewającej na 40 milionów euro. Mniej więcej tyle ma także teraz zapłacić za niego Atletico. W ostatnich tygodniach reprezentant Anglii był także łączony z innym rywalem zza miedzy ”The Blues” – Tottenhamem. Wszystko jednak wskazuje na to, że Atletico ”sprzątnie sprzed nosa” Tottenhamowi tego piłkarza.

Conor Gallagher to wychowanek Chelsea, który do akademii tego klubu trafił już w wieku ośmiu lat. Po latach gry dla drużyn młodzieżowych w 2019 roku po raz pierwszy trafił na seniorski poziom. Pierwszą część sezonu 2019/20 spędził na wypożyczeniu w Charlton Athletic, a drugą w Swansea City. W tamtym sezonie zaliczył jednocześnie spadek z Championship i dotarł do play-offów tych rozgrywek.

🚨🔴⚪️ Atlético Madrid and Chelsea are on the verge of reaching an agreement for Conor Gallagher after talks in the last 24h.

Story revealed on Tuesday morning, talks accelerated and €35/40m package almost agreed; small details to sort.

❗️ It all depends on Conor's decision. pic.twitter.com/fzjWmXaiV6

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 31, 2024