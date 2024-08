Bayern pokładał w nim duże nadzieje. Wkrótce może całkowicie odejść

Bayern Monachium chce wypożyczyć piłkarza, który w ogóle się tam nie sprawdził. Chodzi o Bryana Zaragozę. Kierownik ds. sportowych Max Eberl potwierdził doniesienia niemieckiego oddziału „Sky Sports”. Hiszpan wkrótce może w pełni pożegnać się z Bayernem, bo nowy klub będzie miał możliwość, żeby go później wykupić.

Bayern powoli wypycha Zaragozę?

Zimą 2024 roku Bayern zapłacił Granadzie 13 milionów euro za jej największą gwiazdę – Bryana Zaragozę. Pierwotnie Hiszpan miał dołączyć do „Bawarczyków” przed startem sezonu 2024/25, ale kontuzja Kingsleya Comana spowodowała, że przeniósł się za granicę już w lutym 2024 roku. Z tego powodu Bayern musiał dopłacić Granadzie dodatkowe cztery miliony euro.

Zaragoza był wyróżniającą się postacią na tle walczącej o utrzymanie Granady. W pierwszej części sezonu 2023/24 La Liga strzelił sześć goli i zaliczył dwie asysty w 21 meczach. Przede wszystkim ustrzelił dublet na wagę remisu 2:2 z ówczesnym mistrzem Hiszpanii – Barceloną. Głównie dzięki temu występowi w październiku 2023 roku otrzymał premierowe powołanie do reprezentacji Hiszpanii. Zadebiutował nie tylko w seniorskiej reprezentacji, ale w ogóle, bo nigdy wcześniej nie występował nawet w drużynach młodzieżowych.

Amazing 24 hours for Granada’s Bryan Zaragoza. 🙌🏽 ✅ Scored a brace against Barcelona. ✅ Gets called up to Spain for the first time. He’s never been called into spanish youth teams in the past, and only scored his first professional goal less than a year ago. pic.twitter.com/aYcKQIdVT9 — Anthony (@AnthonyKyaw) October 9, 2023

Poprzedni sezon był dla niego dopiero pierwszym na poziomie ekstraklasy, a zaledwie rok wcześniej strzelał swojego pierwszego gola w seniorskiej drużynie. Przeskok w niecałe dwa lata z czwartoligowych wówczas rezerw Granady do jednego z największych klubów w Europie okazał się dla Zaragozy zbyt szybki.

Niewypał

Po transferze do Bayernu wystąpił w zaledwie siedmiu z 19 możliwych meczów rundy wiosennej. Tylko raz znalazł się w wyjściowym składzie. Nie zanotował ani jednego trafienia, czy choćby asysty. Nie udało mu się zadebiutować w rozgrywkach Ligi Mistrzów, a nawet dwukrotnie nie załapał się do kadry meczowej.

Bryan Zaragoza makes his Bayern debut. 🔴⚪️ pic.twitter.com/LvLuvIwDBQ — Bayern & Football (@MunichFanpage) February 18, 2024

W miniony weekend niemieckie „Sky Sports” poinformowało o chęci wypożyczenia przez Bayern Zaragozy. Wkrótce doniesienia reporterowi Sky Kerry’emu Hau potwierdził sam kierownik ds. sportowych Max Eberl. Po zwycięstwie Bayernu 2:1 w rozgrywanym w Seulu meczu towarzyskim z Tottenhamem mówił: – Kiedy spojrzymy na skrzydła, Bryan może mieć problemy z otrzymywaniem od nas wielu szans. Doceniamy jego zaangażowanie, ale chcemy znaleźć mu odpowiednie wypożyczenie.

Sam piłkarz zdaje sobie sprawę, że może mieć trudności z przebiciem się do pierwszego składu. Niedawno w rozmowie z mediami mówił: – Chcę dalej się rozwijać i stać się prawdziwym piłkarzem Bayernu. Ale wiem, że to będzie trudne, jeśli nie będę nawet znajdował się w składzie. Od początku mówiło się, że wypożyczeniem skrzydłowego zainteresowane były Girona oraz Valencia.

🚨💥 Max Eberl confirms our exclusive news about Bryan #Zaragoza from last night: FC Bayern want to loan him out (without an option to buy) ✔️ „When we look at the wings, it could be that Bryan might have a harder time getting a lot of playing time with us. We appreciate that he… pic.twitter.com/6pbUpmRo81 — Florian Plettenberg (@Plettigoal) August 4, 2024

Powrót do Hiszpanii

Na ”pole position” ws. wypożyczenia Zaragozy jest Valencia. Władze tego klubu miały przedstawić „Bawarczykom” pomysł na rozwój 22-letniego zawodnika podczas jego powrotu do Hiszpanii. Warto dodać, że nowy klub piłkarza będzie miał możliwość wykupu. Nie należy jednak jeszcze skreślać Girony, która może przekonać zawodnika choćby szansą na grę w Lidze Mistrzów.

Podczas przedsezonowych przygotowań Zaragoza wystąpił we wszystkich trzech dotychczasowych sparingach Bayernu. Rozegrał pierwszą połowę w meczu z Rottach-Egern, który Bayern wygrał… 14:1. Następnie po godzinie sparingu z Duren został zmieniony przez Nestory’ego Irakundę. 18-letni Australijczyk kilka minut później ustalił wynik spotkania na 1:1. W miniony weekend zaliczył drugą połowę w sparingu z Tottenhamem, który „Bawarczycy” wygrali 2:1. Nie zebrał jednak za ten występ najlepszych opinii.

Nah what the heck was this from Zaragoza Was he shooting or passing, and to whom and where? This was a hall of stink performance from him pic.twitter.com/nGFs4BQANm — TheGeorge (@BayernPapa) August 3, 2024