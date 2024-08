Villarreal ściąga byłą gwiazdę Ligue 1 – klub Premier League płacił za niego 80 milionów euro

Villarreal w ostatnich latach swojego istnienia wielokrotnie udowadniał, że jest dobrym miejscem, aby swoją karierę przywrócić na właściwe tory. Jednym z takich przykładów był Alexander Sorloth, który po roku na Estadio de la Ceramica trafił do Atletico Madryt. Kolejnym takim przykładem może być piłkarz, którego kariera od kilku lat przypomina Rajd Korsyki – zakręt za zakrętem, bez żadnej prostej. ”Żółta Łódź Podwodna” pozyskała Nicolasa Pepe.

Villarreal ściąga piłkarza po przejściach

Nicolas Pepe w 2019 roku trafił za 80 milionów euro do Arsenalu. Miał on za sobą fenomenalny sezon w LOSC Lille, gdzie poza 23 trafieniami zanotował także 15 asyst. Nie uszło to uwadze czekającemu wtedy 15 lat na kolejny tytuł Premier League Arsenalowi. 112 meczów, 27 bramek i 21 asyst po zapłaceniu takiej kwoty za piłkarza to wynik przyzwoity, ale w Londynie chcieli czegoś więcej.

Piłkarz, który dołączając na Emirates spełnił swoje marzenie z tytułu otrzymania w dzieciństwie koszulki z Thierrym Henrym na plecach, powiedział dla BBC swego czasu: „Nie było łatwo, a fani nie byli ze mnie zadowoleni. Gdy dołączyłem fani oceniali mnie po zapłaconej przez klub kwocie. Uważam, że zrobiłem wiele dobrych rzeczy w Arsenalu – nie żałuję spędzonego tam czasu. Prawdopodobnie kibice oczekiwali, że będę strzelał co mecz – suma odstępnego przez nich zapłacona była najwyższa w historii klubu. Gdybym kosztował 20 milionów funtów pewnie byłoby inaczej – to nie moja wina, ale tak czasami jest i ludzie tego nie rozumieją.”

OFFICIAL: Villarreal have signed winger Nicolas Pepe on a free transfer from Trabzonspor. pic.twitter.com/sjSe7WChUl — Transfer News Central (@TransferNewsCen) August 4, 2024

Po wylądowaniu na Emirates Stadium wylądował jednak w pewnym momencie na wypożyczeniu – była to Nicea. Ostatni mecz w klubie z Londynu zagrał w 2022 roku, a rok później odszedł z klubu za darmo. Poprzedni sezon spędził on w Trabzonsporze, ale tak jak w przypadku Ante Rebicia – okazał się on niewypałem transferowym.

1256 minut w których rozegrał 23 spotkania i zaliczył sześć trafień wraz z dwoma asystami to wynik w teorii przyzwoity, ale tylko w teorii. Piłkarz jesienią trafił do siatki jedynie dwa razy. Wiosną spędził kilka tygodni na Pucharze Narodów Afryki – generalnie w trakcie sezonu wiele meczów opuścił. Prawdopodobnie dlatego Trabzonspor wypuścił Pepe za darmo. Villarreal nie musiał więc długo czekać.

To szósty transfer przychodzący dla Villarreal. Za 10 milionów pozyskano niedawno młody talent z Old Trafford – stopera Willy’ego Kambwalę. Do tego z Leganes za cztery miliony trafił Diego Conde, który prawdopodobnie zastąpi Filipa Jorgensena – kolejnego już bramkarza w kadrze Chelsea. Z wolnego transferu bądź za darmo, do klubu przybyli jeszcze Sergi Cardona z Las Palmas, Pape Gueye z Marsylii oraz Arnau Sola z Almerii (wypożyczenie).

Fot. PressFocus