Sponsor koszulek Manchesteru United chciałby praw do stadionu

Old Trafford to legendarna nazwa obiektu Manchesteru United. Stadion powstał 114 lat temu, a na uwagę zasługuje fakt, że klub nigdy żadnemu podmiotowi nie sprzedał praw do nazwy. Od jakiegoś czasu Jim Ratcliffe mówi o potrzebie rozwoju zarówno ośrodka treningowego, jak i właśnie starego, rozpadającego się już Old Trafford. Nowy sponsor koszulek byłby zainteresowany nabyciem praw do stadionu.

– Nic się nie zmieniło odkąd odszedłem w 2009 roku. Basen, jacuzzi, siłownia, nawet trochę technologii… Myślałem, że zobaczę nową technologię i infrastrukturę, kiedy wróciłem tu w 2021 roku. Otóż zobaczyłem dokładnie te same rzeczy, które widziałem, gdy miałem 20 lat! – mówił Cristiano Ronaldo, w słynnym wywiadzie u Piersa Morgana przed mundialem w Katarze, gdzie obsmarował także Erika ten Haga.

