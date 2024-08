Piast Gliwice ściąga napastnika z południa Europy

Piast Gliwice wzmacnia swoją linię ataku. Jak informuje Tomasz Włodarczyk z portalu „Meczyki.pl”, do zespołu grającego przy ulicy Okrzei w najbliższym czasie dołączy Andreas Katsantonis z klubu Karmiotissa. 24-latek ma za sobą kapitalny sezon w rozgrywkach ligi cypryjskiej. Jak poinformował sam rzecznik cypryjskiego klubu – negocjacje w sprawie transferu są w zaawansowanym etapie.

Piast Gliwice w minionym sezonie zajął dopiero 10. lokatę w PKO BP Ekstraklasie. Był to najsłabszy wynik mistrza Polski 2019 od sześciu lat. Z trenerem Aleksandrem Vukoviciem na czele, stać ich na poprawę rezultatu na koniec rozgrywek. „Piastunki” pozytywnie mogą realizować swój plan. Razem z dobrze przepracowanym obozem przygotowawczym do obecnego sezonu w parze idą wyniki w pierwszych kolejkach. Ostatnio podopieczni Serba pokonali przy Łazienkowskiej Legię 2:1.

Piast w przerwie między rozgrywkami rozegrał sześć kontrolnych spotkań i wszystkie zakończyły się ich zwycięstwami, co przełożyło się na dobre nastroje w lidze. Po pierwszych trzech kolejkach znajduje się na drugim miejscu, tuż za aktualnym mistrzem – Jagiellonią Białystok. Gliwiczanie po dwóch zwycięstwach i remisie zebrali na swoim koncie siedem punktów.

Karmiotissa's press officer Andreas Azas revealed striker Katsantonis is on his way out:

"I see a complete roster, but I will reveal something to you, since Katsantonis is close to a transfer. The player will go abroad and negotiations are in the final stages. Surely someone.. pic.twitter.com/8HQxHD7RBK

