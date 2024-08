Atletico się nie zatrzymuje! Prawie 100 milionów za piłkarza Manchesteru City

Atletico Madryt stawia wszystko na jedną szalę, pozyskując coraz to większe nazwiska do swojej drużyny. Le Normand, Sorloth, czy za moment Gallagher. To nie koniec hitów transferowych z ich strony, ponieważ jak podaje Fabrizio Romano, doszło do porozumienia na lini Atletico-City, a Julian Alvarez ma przejść do stolicy Hiszpani za zawrotne 95 milionów euro.

Już prawie miesiąc temu pisaliśmy o tym, iż klub z Madrytu jawnie interesuje się Alvarezem oraz że rozpoczęły się wstępne rozmowy. Jednak wówczas były to jedynie pojedyncze informacje oraz doniesienia. Sam zawodnik Manchesteru City komentował to w jasny sposób:

Takie enigmatyczne podejście do sprawy miało jednak wydźwięk braku chęci do odejścia. W samym Manchesterze spędził ponad dwa lata i miał okazję reprezentować barwy tego klubu w 103 meczach. O tytułach tego zawodnika nie trzeba raczej wspominać, lecz pojawiało się pytanie odnośnie jego roli w „The Citiznes”. Alvarez pragnął gry na pozycji napastnika, a obecność Erlinga Haalanda nie do końca to umożliwiała. Media zaczęły zatem spekulować o możliwym szukaniu opcji regularnej gry – jako pierwszy wybór, nie zmiennik.

Wówczas według doniesień Cesara Luisa Merlo Atletico Madryt rozpoczęło wstępne rozmowy odnośnie możliwości jego pozyskania. Ostatnia wypowiedź Alvareza mogła nieco ostudzić emocje, jednak aktualnie media wręcz huczą o finalizacji wielkiego transferu.

Jak wiemy Argentyna dość szybko odpadła z turnieju olimpijskiego, przegrywając z Francją 0:1 w ćwierćfinale. Dlatego też wedle słów Juliana można było powoli wyczekiwać konkretnych informacji, lecz chyba nikt nie spodziewał się tak szybkiego obrotu spraw. Od rana Fabrizio Romano, czy też David Ornstein informują, że Atletico ma zapłacić 75 milionów euro podstawy za transfer oraz aż 20 milionów w bonusach. To sprawia, że pozyskanie Alvareza będzie kosztować aż 95 milionów euro, co będzie ogromnym zarobkiem dla Manchesteru City.

