Syn Čecha powołany do reprezentacji. Spotka tam… brata Baroša

Syn legendarnego bramkarza Petra Čecha – Damian został powołany do reprezentacji Czech U16. Podobnie jak jego ojciec, Damian strzeże bramki swoich zespołów. Co ciekawe, na sierpniowym zgrupowaniu młodzieżowej kadry spotka się z przyrodnim bratem Milana Baroša – Simonem.

Syn Petra Čecha również jest bramkarzem

W 2008 roku Petrowi Čechowi urodziło się pierwsze dziecko – córka Adela. Rok później na świat przyszedł jego syn – Damian. W 2023 roku media obiegła informacja, że Damian występuje w zespole Chelsea do lat 13. Podobnie jak Petr, młody Čech został bramkarzem. I tak jak jego ojciec – Damian opuścił ”The Blues” i przeniósł się do innego londyńskiego klubu. Petr w 2015 roku zamienił Chelsea na Arsenal, Damian zaś odszedł do Fulham. Jako młodzieżowiec ”The Cottagers” właśnie otrzymał powołanie do reprezentacji Czech U16.

Co ciekawe, spotka tam rodzinę innego legendarnego czeskiego piłkarza. Na sierpniowe zgrupowanie pojedzie wraz z przyrodnim bratem Milana Baroša – Simonem. Ich różnica wieku wynosi… ponad 27 lat. Simon również poszedł w ślady starszego brata i pierwsze kroki stawia w Baniku Ostrawa, którego Milan jest wychowankiem, a pod koniec kariery wrócił do klubu z wschodnich Czech. Mało tego, 15-latek także występuje na pozycji napastnika. Choćby jako 11-latek strzelił… 10 goli w wygranym przez Banik U12 25:2 meczu z Vsetinem U13.

V nominaci české reprezentace do 16 let na srpnový kemp je poprvé i Damián Čech, syn Petra! Po vzoru otce nosí taktéž brankářské rukavice a momentálně působí ve Fulhamu. Na srazu se potká i s nevlastním bratrem Milana Baroše Simonem, jenž nosí dres Baníku. pic.twitter.com/EhcaAJfRwK — Bielsista (@bielsistacz) August 6, 2024

Najbliższe mecze reprezentacja Czech do lat 16 rozegra w pierwszej połowie września. 7 oraz 10 września w rumuńskiej Buftei zmierzą się towarzysko z kadrą Rumunii. W tym roku drużyna prowadzona przez Pavla Drseka rozegrała już dziesięć meczów, z czego aż osiem… przegrała. Jedynie dwukrotnie pokonali Walię U16 – w marcu 2:0 i w maju 4:1 podczas rozgrywek UEFA Development Tournament. Turniej ten odbył się w Kętrzynie (woj. warmińsko-mazurskie), a Czesi zmagania w nim zakończyli porażką z Polską 3:4.

A jak po karierze radzą sobie Petr Čech i Milan Baroš. Legendarny golkiper do odwieszeniu rękawic na kołku był m.in. doradcą zarządu Chelsea. W sezonie 2020/21 przez problemy kadrowe spowodowane wirusem COVID-19 dołączył do pierwszego zespołu ”The Blues”. Jednak nie zaliczył już żadnego występu w seniorach, a jedynie raz zagrał w drużynie rezerw w rozgrywkach Premier League 2. Po przejęciu klubu przez Todda Boehly’ego opuścił Stamford Bridge. Od kilku lat – a od niedawna profesjonalnie – gra w hokeja oraz spełnia się muzycznie.

Here he comes! | #EIHL Petr Čech makes professional hockey debut with the @BelfastGiants. 💪 pic.twitter.com/u0kaSRRTjO — Elite Ice Hockey League | #EIHL (@officialEIHL) November 25, 2023

Baroš zaś w lipcu 2020 roku poinformował o zakończeniu kariery z powodu uciążliwych kontuzji. Jego ostatnim klubem w karierze było występujące na niższych poziomach FK Vigantice. Na swoim Instagramie przede wszystkim udziela się charytatywnie, ale także dumnie pokazuje przywiązanie do Banika Ostrawa, czy nawet chwalił się grą w hokeja z byłymi kolegami z reprezentacji – Patrikiem Bergerem i Vladimirem Smicerem.

fot. Polsat Sport / YouTube