Polscy sędziowie zatrzymani pod wpływem alkoholu przed meczem Ligi Mistrzów

Jakub Kłyszejko z „TVP Sport” informuje, że polscy sędziowie piłkarscy – Bartosz F. i Tomasz M. zostali zatrzymani przez lubelską policję pod wpływem alkoholu. Znajdowali się tam, gdyż 6 sierpnia mieli zasiąść na VAR-ze podczas meczu eliminacji Ligi Mistrzów Dynamo Kijów – Rangers. Mając ponad promil alkoholu we krwi… ukradli znak drogowy.

Polscy sędziowie zatrzymani w Lublinie

6 sierpnia na stadionie w Lublinie Dynamo Kijów zmierzy się z Rangersami w pierwszym meczu III rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Sędzią głównym będzie Donatas Rumšas, a na wozie VAR asystować mu mieli polscy arbitrzy – Bartosz F. i Tomasz M. Z własnej głupoty nie będą jednak obecni podczas tego meczu. Jakub Kłyszejko z TVP Sport poinformował, że sędziowie zostali zatrzymani w nocy z 5 na 6 sierpnia pod wpływem alkoholu.

Mało tego, wraz z trzecim kompanem mieli ukraść znak drogowy i przemieszczać się z nim w kierunku jednej z galerii handlowych. Oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Lublinie – nadkomisarz Kamil Gołębiowski powiedział portalowi ”sport.tvp.pl”, że sędziowie zostali zatrzymani pod zarzutem niszczenia infrastruktury drogowej. Bartosz F. w wydychanym powietrzu miał niemal 1,7 promila alkoholu we krwi, Tomasz F. zaś ok. 1,8 promila. Oficer prasowy dodał, że obaj zostali przewiezieni do izby wytrzeźwień.

– Około godziny 1:40 dostaliśmy zgłoszenie o tym, że trzech mężczyzn niesie ulicą znak drogowy. Na miejsce zostali skierowani policjanci. Wszyscy mężczyźni byli nietrzeźwi i mieli powyżej 1,5 promila alkoholu we krwi. Trafili do izby wytrzeźwień – mówił dla TVP Sport nadkomisarz Kamil Gołębiowski z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

💣🚨Szokujący i przykry temat… Dwóch sędziów Ekstraklasy w nocy zostało zatrzymanych przez policję… Mieli dziś pracować w Lublinie przy meczu Ligi Mistrzów. Dokonali… kradzieży znaku drogowego, mieli alkohol we krwi.

Dziennikarz odezwał się do także szefa sędziów Polskiego Związku Piłki Nożnej – Tomasza Mikulskiego. Ten nie miał jednak wiedzy o zaistniałej sytuacji. Zaglądając w obsadę sędziowską na mecz Dynama Kijów z Rangersami, Bartosz F. i Tomasz M. nie widnieją już w rozpisce. Głównym sędzią VAR został Tomasz Kwiatkowski, a asystować mu będzie Paweł Malec. Pierwszy gwizdek w tym meczu wybrzmi o godzinie 20:00. Rewanż odbędzie się 13 sierpnia na Hampden Park w Glasgow o godzinie 19:45 czasu polskiego.

[AKTUALIZACJA] Polski Związek Piłki Nożnej wydał oświadczenie w sprawie sędziów:

– Kolegium Sędziów PZPN dokona szczegółowej analizy sytuacji w związku z doniesieniami dotyczącymi niewłaściwego zachowania dwóch sędziów Ekstraklasy, którzy mieli pracować przy meczu eliminacji Ligi Mistrzów pomiędzy Dynamem Kijów oraz Rangers FC. W przypadku potwierdzenia się ww. informacji, Kolegium Sędziów zawnioskuje do Sekretarza Generalnego federacji o rozwiązanie kontraktów z sędziami. Sprawa zostanie również przekazana do Komisji Dyscyplinarnej PZPN, która może zdecydować o nałożeniu kolejnych konsekwencji dyscyplinarnych – czytamy w oficjalnym komunikacie.

Kolegium Sędziów PZPN dokona szczegółowej analizy sytuacji w związku z doniesieniami dotyczącymi niewłaściwego zachowania dwóch sędziów Ekstraklasy, którzy mieli pracować przy meczu eliminacji Ligi Mistrzów pomiędzy Dynamem Kijów oraz Rangers FC.

