Klub Mbappe rusza na łowy. Na początek transfer doświadczonego piłkarza

Niedawno Kylian Mbappe stał się większościowym udziałowcem drugoligowego SM Caen. Teraz klub z Normandii dokonał pierwszego transferu po przejęciu przez gwiazdę światowej piłki. Na zasadzie wolnego transferu dołączył tam doświadczony defensywny pomocnik – Yann M’Vila.

Pod koniec lipca 2024 roku należąca do spółki Mbappe Interconnected Ventures firma Coalition Capital za kwotę 15 mln euro nabyła 80% udziałów w SM Caen od Oaktree Capital. Poprzedni właściciel zachował 20% udziałów, ale nie ma już kluczowego głosu w zarządzaniu klubem. Mbappe stał się tym samym najmłodszym właścicielem profesjonalnego klubu piłkarskiego w czołowych 20 europejskich ligach.

🇫🇷 At the age of 25, Kylian Mbappé is now the youngest owner of a proffesional football club in the top 20 European leagues, after buying a 80% stake in Ligue 2 club SM Caen for €20M 💰🤝

He surpasses 27-year-old Sunderland owner Kyril Louis-Dreyfus as the youngest owner 👶🏻 pic.twitter.com/UBl7RNtd2D

— Football Benchmark (@Football_BM) July 31, 2024