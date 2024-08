Powrót do Stali Mielec. Robił z nimi awans do Ekstraklasy

Stal Mielec, która nie rozpoczęła najlepiej nowego sezonu Ekstraklasy, ogłosiła transfer dobrze znanego jej kibicom zawodnika. Po trzech latach na Podkarpacie wraca Robert Dadok. Był on członkiem drużyny, która w 2020 roku wywalczyła awans do Ekstraklasy po 24 latach.

Dadok wraca do Stali Mielec

Urodzony w Cieszynie zawodnik w drugiej części poprzedniego sezonu występował w barwach Ruchu Chorzów. Do ówczesnego beniaminka Ekstraklasy trafił z największego rywala – Górnika Zabrze. Z walczącymi o utrzymanie ”Niebieskimi” związał się krótkoterminową umową, która wygasła w czerwcu – po spadku klubu do I ligi. Co prawda w kontrakcie była klauzula pozwalająca na ewentualne przedłużenie go o 12 miesięcy, ale z powodu spadku do tego nie doszło.

Zanim Dadok latem 2021 roku trafił do Górnika Zabrze, przez wcześniejsze półtora roku był zawodnikiem Stali Mielec. W tym czasie rozegrał dla klubu z Podkarpacia 39 meczów, w których zanotował po trzy trafienia i trzy asysty. Dołączył do Stali zimą 2020 roku, a kilka miesięcy później wywalczył z tym klubem pierwszy od 24 lat awans do Ekstraklasy. W sezonie 2020/21 zadebiutował na najwyższym poziomie rozgrywkowym w Polsce.

🗣️ Robert Dadok o transferze z Górnika do Ruchu: – Reakcja kibiców Górnika? To normalne, że pojawiło się kilka czy kilkanaście mocniejszych wiadomości, ale nie było aż tak źle. Myślałem, że będzie gorzej, bo wiem, jak to kibicowsko wygląda. – Dwa dni przed ogłoszeniem transferu… pic.twitter.com/0HVDoZ30fP — Meczyki.pl (@Meczykipl) January 22, 2024

Dobrze znany w Mielcu

Dadok swoją przygodę na piłkarskich boiskach rozpoczynał od rodzimego Cieszyna. Dość szybko, bo już w wieku 17 lat trafił do ekstraklasowego wówczas GKS-u Bełchatów, ale na swój debiut na najwyższym poziomie musiał czekać pięć lat. Później swoje umiejętności szlifował w trzecioligowym Pniówku Pawłowice. Po pobycie w Wigrach Suwałki po raz pierwszy w karierze trafił na Podkarpacie.

Pierwszym klubem z tego województwa, z którym Dadok podpisał kontrakt była Stal Stalowa Wola. Dopiero tam został wypatrzony, a następnie pozyskany przez Stal Mielec. Co prawda nie zagościł w tym klubie zbyt długo, ponieważ przebywał tam tylko przez półtora roku. Jednak był na tyle charyzmatyczną postacią, że kibice Stali na pewno mają dobre wspomnienia z tym zawodnikiem.

Robert Dadok zawodnikiem FKS Stal Mielec. Witamy ponownie w biało-niebieskiej rodzinie. 🫶 ℹ️👉 https://t.co/dz25IELsZF pic.twitter.com/MXG1KzqNk7 — FKS Stal Mielec (@FksStalMielec) August 7, 2024

Robert Dadok nie chciał występować na poziomie I ligi, gdzie aktualnie znajduje się Ruch Chorzów. Pojawiła się opcja ponownego dołączenia do Stali, co bardzo ucieszyło zawodnika. Jak możemy dowiedzieć się z oficjalnego komunikatu klubu, umowa z nowym-starym klubem obowiązywać będzie do końca tego sezonu. Zawarto w niej jednak opcję ewentualnego przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.

fot. PressFocus