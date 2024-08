Marco Reus znalazł nowy klub

Marco Reus wraz z końcem minionego sezonu zakończył swoją 12-letnią przygodę z Borussią Dortmund. Zawodnik nie zdecydował się na przedłużenie umowy. Jak informuje Fabrizio Romano, 35-latek wkrótce zostanie oficjalnie piłkarzem LA Galaxy z MLS. O tym trąbiło się już w zasadzie od dwóch-trzech miesięcy. Teraz sprawa zmierza ku końcowi.

Marco Reus pod koniec sezonu zakomunikował, że minione rozgrywki będą jego ostatnimi w barwach Borussii Dortmund. Jego umowa z klubem dobiegała końca i nie zdecydował się na jej przedłużenie. Jeszcze wtedy nie mógł wiedzieć, że Edin Terzić sensacyjnie zrezygnuje ze stanowiska. Trener nie potrafił znaleźć wspólnego języka z liderami – Matsem Hummelsem oraz Marco Reusem. Obaj nie chcieli tu zostać na dłużej. Stoper negocjował z Mallorcą, a najświeższe informacje są takie, że chciałby go West Ham, o czym donosił Florian Plettenberg.

W przypadku Marco Reusa od początku pojawiał się kierunek amerykański i to jeszcze w trakcie poprzedniego sezonu. Informacje o odejściu zawodnika znalazły potwierdzenie niedługo później, tuż przed finałowym spotkaniem w Lidze Mistrzów przeciwko Realowi Madryt. Borussia oficjalnie potwierdziła, że żegna się z Reusem za pomocą specjalnego filmiku. 35-latek reprezentował jej barwy przez 20 lat i śmiało można przypisać mu miano legendy „BVB”.

Reus urodził się w Dortmundzie i już w wieku siedmiu lat trafił do grup młodzieżowych Borussii. Jako 13-latek cieszył się z mistrzostwa BVB na murawie z innymi dzieciakami z piłkarskiej akademii. W 2008 roku zadebiutował w 2. Bundeslidze w barwach Rot Weiss Ahlen, klubu z którym rok wcześniej awansował z trzeciego szczebla rozgrywek w Niemczech. Nie otrzymał szansy w Borussii Dortmund.

W 2009 roku i po mimo wszystko przeciętnym dla niego sezonie, w którym zdobył zaledwie cztery bramki, za milion euro zasilił szeregi Borussii Mönchengladbach. Tam spędził trzy owocne lata, gdzie przypomniał byłemu klubowi o swoim talencie. W 109 spotkaniach strzelił 41 goli i dołożył 28 asyst (dane za „Transfermarkt”, który do asyst dolicza także m.in. wywalczone rzuty karne). W 2012 roku za kwotę 17 milionów euro ponownie związał się z Borussią Dortmund. Dołączył wtedy do mistrza kraju.

I have no idea where to begin 💔

Marco Reus is the reason I fell in love with BVB and football. I was the only kid in school who wore a BVB shirt with none other than the iconic ‘#11 Reus’ on the back

And to see his story with us ending is the saddest day in football for me. pic.twitter.com/pmeHdL0Ga1

