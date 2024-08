Juventus coraz bliżej transferowego skalpu? Sugestywne słowa trenera

Juventus latem 2024 roku przeprowadza gruntowną modernizację pierwszej drużyny. Cristiano Giuntoli pozbywa się ponad 10 zawodników, ale na niektórych nie ma tak naprawdę chętnych. Co do transferów przychodzących udało się już poczynić znaczące kroki. Chodzi o Teuna Koopmeinersa.

Juventus coraz bliżej transferowego skalpu?

Od początku lata mówi się o tym, że do klubu ma trafić Holender Teun Koopmeiners. Pomocnik już wiosną sugerował, że jest to jego ostatnia runda u obecnego jeszcze pracodawcy. Poinformował wówczas klub, że chce odejść. W rozmowie z „De Telegraaf” wyznał: – Powiedziałem Atalantcie, że chcę się przeprowadzić latem. Ale musi być też coś bardzo miłego w zamian za to dla Atalanty. Chodziło mu o kwotę przynajmniej 60 milionów euro, jakiej oczekiwała za niego „La Dea”.

W ostatnim czasie zaczyna irytować otoczenie w Bergamo, co zakomunikował wprost Gian Piero Gasperini. Fabio Gennari z „Radia DEA” informował nie tak dawno w „The Italian Football Podcast”, że przez długi czas Juventus nie złożył żadnej oficjalnej oferty. Do tego sama Atalanta, skoro odrzuciła rok wcześniej 47 milionów euro od SSC Napoli, po znakomitym sezonie nie ma zamiaru sprzedawać go za mniejsze kwoty. Koopmeiners ma bowiem umowę do 2027 roku, więc w Bergamo się nie pali, by pilnie go sprzedać za niesatysfakcjonującą kwotę.

Atalanta nie ma zamiaru pozbywać się Koopmeinersa, nie mają tego w planach. (…) Juventus chciałby dać 45 milionów, ale Napoli rok temu oferowało 47, a potem piłkarz był jednym z bohaterów sezonu. Myślę, że Atalanta zmieni zdanie przy kwocie 55-60 milionów, inaczej nie ma co się spodziewać zmiany. Im bliżej do początku sezonu tym bardziej wzrasta szansa na pozostanie piłkarza. Każdego dnia czytamy o Koopmeinersie w gazetach, ale póki nie ma oferty…

Gasperini wściekły

Według niektórych informacji Atalanta miała w poprzednim sezonie obiecać, że przy dobrej ofercie ma pozwolić Holendrowi odejść. Lada dzień zobaczymy, czy „Bergamaschi” dotrzymają słowa.

Wypłynęły bowiem (cytowane przez wielu) słowa Gian Piero Gasperiniego na łamach „Eco di Bergamo”. Szkoleniowiec stwierdził: – Zdecydował się (Teun Koopmeiners – przyp. MZ) przejść do Juve, ma już umowę, nie chce z nami trenować. Jest zestresowany, niecierpliwy – nie będzie już grać, pozostanie poza klubem. Pion dyrektorski czuje się szantażowany tą sytuacją.

⚫🔵 #Atalanta | Le parole di #Gasperini all'Eco di Bergamo sulla situazione di #Koopmeiners: "Ha deciso di andare alla Juve, ha già un accordo, non vuole più allenarsi con noi, è stressato. Non giocherà più, resta fuori: la società si sente ricattata da questa situazione”. 🎙️ pic.twitter.com/WXEsVgGtO8 — Giorgio Dusi (@Gio_Dusi) August 7, 2024

W marcu Teun Koopmeiners zgodził się dołączyć do Juventusu za roczną pensję 4,5 miliona euro za rok według informacji Nicolo Schiry i Daniele Longo. Byłaby to pięcioletnia umowa (tj. do 2029). Sam Juventus, a zwłaszcza Cristiano Giuntoli, pracują nad transferem od stycznia. Holender jest kluczowym zawodnikiem Atalanty, z którą wygrał Ligę Europy 2024. Jest on znakomitym wykonawcą rzutów wolnych oraz karnych – do tego może zagrać zarówno na ”ósemce”, jak i na „dziesiątce”. Słynie także z mocnego uderzenia lewą nogą. 26-latek trafił do Bergamo w 2021 roku za kwotę 14 milionów euro.

Fot. PressFocus