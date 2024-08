Kurt Zouma najprawdopodobniej nie będzie już dłużej grać dla West Hamu United. Według informacji od Fabrizio Romano Francuz ma się przenieść na Bliski Wschód i podpisać kontrakt z Shabab Al-Ahli. Co ciekawe, trenerem tego arabskiego klubu jest od niedawna były selekcjoner reprezentacji Polski Paulo Sousa.

Kurt Zouma odchodzi z West Hamu United

Wszystko wskazuje na to, że przygoda Francuza z „Młotami” się kończy. Jak informują Dahbia Hattabi i Santi Aouna z „Foot Mercato” oraz Fabrizio Romano 29-latek jest kuszony przez arabski Shabab Al-Ahli. Romano twierdzi, że Kurt Zouma jeszcze w tym tygodniu ma przejść testy medyczne i jeśli wszystko będzie w porządku, to nic nie będzie stało na przeszkodzie, by podpisać umowę z nowym klubem. Na razie jeszcze nie wiadomo w jakiej kwocie zamknie się cała transakcja. Według portalu „Transfermarkt” defensor jest wyceniany na 25 milionów euro.

Zerwane więzadło zahamowało karierę

Kurt Zouma trafił do West Hamu w 2021 roku. Został sprowadzony z Chelsea za 30 milionów funtów (ok. 35 mln euro). Jest wychowankiem Saint-Ettienne, z którego to właśnie przeniósł się do „The Blues”. W 2015 roku wydawało się, że będzie stoperem na lata, Chelsea notowała fatalny okres za kadencji Mourinho, ale Kurt wywalczył sobie miejsce w podstawowym składzie. Grał u Mourinho oraz potem u szkoleniowca tymczasowego – Guusa Hiddinka. W lutym 2016 roku zerwał więzadło i pauzował prawie do końca listopada, co dało sumę 287 dni (49 spotkań). Przepadła mu też szansa wyjazdu na EURO 2016.

Kurt Zouma has been ruled out for 6 months with an anterior cruciate ligament injury. He will miss Euro 2016. pic.twitter.com/zNqjXqQiSo — Squawka Live (@Squawka_Live) February 8, 2016

Jeszcze gdy się rehabilitował, to wypożyczyło go Stoke City. Potem trafił na całosezonowe wypożyczenie do Evertonu. Wrócił i znów zaczął grać w Chelsea, jednak już sezon później Thomas Tuchel nie widział go w składzie swojego trzyosobowego bloku obronnego. Wolał stawiać na trio: Christensen-Rudiger-Silva. Wyżej cenił też Azpilicuetę. Zouma mecze od ćwierćfinałów aż do samego finału Ligi Mistrzów oglądał z ławki, dlatego zdecydował się odejść.

W barwach „Młotów” miał bardzo dobry okres. W szczególności poprzedni sezon pokazał, że był liderem defensywy drużyny prowadzonej przez Davida Moyesa i później Julena Lopeteguiego. Swoją dobrą postawą został nagrodzony opaską kapitana. W sumie dla drużyny ze Stadionu Olimpijskiego Kurt Zouma rozegrał 103 mecze, w których zanotował sześć bramek i jedną asystę. W sezonie 2022/23 udało mu się z kolegami sięgnąć po puchar Ligi Konferencji.

Problemem Zoumy były jednak dwie podobne kontuzje, które wykluczyły go w sezonach 2021/22 oraz 2022/23 w najintensywniejszym momencie sezonu pomiędzy grudniem a styczniem. Przez to omijało go wiele spotkań. Wszystko na to wskazuje, że West Ham straci kapitana, który przenosi się do arabskiego Shabab Al-Ahli pod wodzą Paulo Sousy.

🚨🇦🇪 Kurt Zouma will undergo medical this week as new Shabab Al-Ahli player. Deal agreed and sealed for the defender to leave West Ham, as @skysports_sheth reports. pic.twitter.com/divwePLUBS — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 8, 2024

W Anglii kojarzony z kotem

Poza grą w piłkę Kurt Zouma zasłynął ze skandalu. W 2022 roku do sieci trafiło nagranie, jak znęca się nad swoimi pupilami. Na nagraniach ze Snapchata widać piłkarza West Hamu, który kopie i uderza ręką jednego ze swoich kotów, a w drugiego ze zwierzaków rzuca butami. Materiały opublikować miał… brat piłkarza. Jakiś czas po tym zdarzeniu 29-latek wydawał oświadczenie:

Chcę przeprosić za moje czyny. Nie ma usprawiedliwienia dla mojego zachowania, szczerze tego żałuję. Chcę też powiedzieć, że przepraszam każdego, kto poczuł się zdenerwowany tym nagraniem. Zapewniam wszystkich, że nasze dwa koty są obecnie całkowicie zdrowe. Są kochane i cenione przez całą naszą rodzinę, a to zachowanie było odosobnionym incydentem, który nigdy więcej się nie powtórzy.

West Ham zapewnił, że nie akceptuje okrucieństwa wobec zwierząt. Piłkarz nie poniósł za to jednak znaczących konsekwencji w postaci np. kary więzienia, ale otrzymał 180 godzin prac społecznych i dostał grzywnę 300 tysięcy euro od klubu. Na angielskich stadionach kibice regularnie wyli i buczeli, gdy Zouma wyprowadzał akurat piłkę, choć z czasem akcja ta ucichła. Stoper może mieć tego po prostu dość takiej opinii i pojawiła się dobra okazja, by zmienić otoczenie.

