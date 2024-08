Legendarny Pepe ogłosił zakończenie piłkarskiej kariery

Słynny portugalski stoper Pepe na swoim Instagramie poinformował o zakończeniu piłkarskiej kariery. W ciągu ponad dwudziestu lat zaliczył niemal 900 występów na seniorskim poziomie. Sięgnął po aż 33 trofea, co stawia go wśród najbardziej utytułowanych piłkarzy w historii.

Pepe kończy karierę

Choć Pepe urodził się w Brazylii i swoje pierwsze kroki Corinthians Alagoano, wkrótce stał się żywą legendą portugalskiej piłki. W 2001 roku mając 18 lat wyjechał na Półwysep Iberyjski wraz ze swoim klubowym kolegą – Ezequiasem. Trafił do drugiej drużyny Maritimo, a w sezonie 2002/03 awansował do pierwszego zespołu. Po dwóch latach został sprzedany do ówczesnego zwycięzcy Ligi Mistrzów – FC Porto.

Ze ”Smokami” sięgał po pierwsze trofea w seniorskiej piłce. Pod koniec 2004 roku zdobył swoje pierwsze międzynarodowe trofeum w karierze. FC Porto wygrało bowiem ostatnią w historii edycję Pucharu Interkontynentalnego, czyli meczu rozgrywanego pomiędzy zwycięzcą Ligi Mistrzów a triumfatorem Copa Libertadores. Po sięgnięciu z tym klubem po dwa mistrzostwa Portugalii, jednego Pucharu Portugalii i trzech Superpucharów w 2007 roku za 30 milionów euro został sprzedany do Realu Madryt.

Na Estadio Santiago Bernabeu spędził dekadę i osiągał tam największe sukcesy w karierze. W tym czasie rozegrał dla Realu 334 mecze, co daje mu obecnie dziewiąte miejsce wśród obcokrajowców z największą liczbą występów dla ”Królewskich”. W Madrycie zdobył niemal połowę wszystkich trofeów – 15 z 33. Jego pobyt w Realu został jednak także zapamiętany z brutalnej gry. W koszulce ”Los Blancos” otrzymał sześć czerwonych kartek i 75 żółtych. Tylko 13 piłkarzy Realu otrzymało większą liczbę żółtych kartek od Portugalczyka.

W trakcie gry dla Realu Pepe został wybrany w Portugali najlepszym piłkarzem za rok 2014. Z ”Królewskimi” wygrał:

3x Ligę Mistrzów (w 2014, 2016 i 2017 roku)

3x mistrzostwo Hiszpanii (w 2008, 2012 i 2017 roku)

2x Puchar Hiszpanii (w 2011 i 2014 roku)

2x Klubowe Mistrzostwo Świata (w 2015 i 2017 roku)

2x Superpuchar UEFA (w 2014 i 2016 roku)

3x Superpuchar Hiszpanii (w 2008, 2009 i 2013 roku)

Wraz z końcem sezonu 2016/17 jego kontrakt z Realem wygasł i jako wolny zawodnik trafił do ówczesnego mistrza Turcji – Besiktasu. Na mocy kontraktu miał zarobić ponad 10 milionów euro w ciągu dwóch lat, ale w trakcie sezonu 2018/19 za porozumieniem stron doszło do jego przedwczesnego rozwiązania. Wkrótce po ponad 11 latach wrócił do klubu, z którego wypłynął na szerokie wody – FC Porto. Tam spędził kolejne 5,5 roku i sięgnął po kolejne dziewięć trofeów w barwach ”Smoków”. Łącznie sięgnął z tym klubem po 16 pucharów:

4x mistrzostwo Portugalii (w 2006, 2007, 2020 i 2022 roku)

5x Puchar Portugalii (w 2006, 2020, 2022, 2023 i 2024 roku)

5x Superpuchar Portugalii (w 2004, 2006, 2007, 2021 i 2023 roku)

1x Puchar Ligi Portugalskiej (w 2023 roku)

1x Puchar Interkontynentalny (w 2004 roku)

Dla Porto rozegrał łącznie 288 meczów, a podczas swojego drugiego pobytu w ”Smokach” ustanowił kilka rekordów. W sezonie 2022/23 został najstarszym piłkarzem, który kiedykolwiek wystąpił w Porto. W tamtej kampanii rozegrał aż 55 meczów, co jest największą liczbą występów w jednym sezonie dla ”Smoków”. W październiku 2023 roku został najstarszym piłkarzem z pola, który wystąpił w meczu Ligi Mistrzów, a w listopadzie tego samego roku został najstarszym strzelcem gola w historii tych rozgrywek. Z kolei w marcu 2024 roku został pierwszym piłkarzem po ”czterdziestce”, który wystąpił w meczu fazy pucharowej Champions League.

Pepe becomes oldest scorer ever ©️🐉#UCL pic.twitter.com/9lNJGI8J8w — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 10, 2023

Po zakończeniu poprzedniego sezonu jego kontrakt z Porto wygasł, a po miesiącu bez znalezienia nowego klubu ogłosił zakończenie kariery. W ciągu ponad dwudziestu lat profesjonalnej kariery rozegrał 737 meczów na szczeblu klubowym. Strzelił 42 gole, zaliczył 36 asyst, obejrzał aż 15 czerwonych kartek i 185 żółtych.Łącznie w seniorskiej piłce rozegrał 878 meczów, bo do tego dochodzi 141 występów w reprezentacji Portugalii. Tylko Cristiano Ronaldo i Joao Moutinho rozegrali więcej meczów dla Portugalii.

Z reprezentacją wystąpił na aż dziewięciu dużych turniejach – pięciu mistrzostwach Europy (w 2008, 2012, 2016, 2021 i 2024 roku) i czterech mistrzostwach świata (w 2010, 2014, 2018 i 2022 roku). Jedynie Ronaldo ma na koncie więcej turniejów o mistrzostwo Europy (sześć) i większą liczbę występów na EURO. Pepe wystąpił w 23 meczach mistrzostw Europy i w 12 meczach mistrzostwa świata. Co więcej, w debiucie na EURO strzelił gola w wygranym 2:0 grupowym meczu z Turcją. W 2016 roku sięgnął z Portugalią po mistrzostwo Europy, a w 2019 roku wygrał z nią pierwszą w historii edycję Ligi Narodów UEFA.

Jak się teraz okazuje, jego występ w ćwierćfinale EURO 2024 przeciwko Francji był ostatnim meczem w karierze. W dniu tego meczu miał 41 dni i 130 dni, co czyni go najstarszym piłkarzem, który wystąpił w meczu mistrzostw Europy. Po tamtym starciu Pepe podziękował na Instagramie portugalskim kibicom za wsparcie. Dopiero po miesiącu w swoich mediach społecznościowych opublikował kolejny post, w którym ogłosił zakończenie bogatej kariery. Specjalnie stworzono także kanał youtube’owy, na którym zamieszczono ponad półgodzinny film opisujący przebieg kariery Portugalczyka.

fot. PressFocus