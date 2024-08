Manchester City – Manchester United 10.08 – Typy bukmacherskie

Betfan kurs 2.23 Manchester City - Manchester United Wygrana lub remis United X2 Obstaw

Typy i kursy bukmacherskie na mecz Manchester City – Manchester United. Piłkarski sezon powoli nam się rozkręca i lada chwila topowe ligi w Europie wrócą do gry na pełnych obrotach. Tak też będzie między innymi w Anglii, gdzie zbliża się inauguracja Premier League – przez wielu uważana za najlepszą ligę na świecie. Cel jasny: zdetronizować The Citizens!

Zanim to jednak nastąpi czeka nas oficjalne rozpoczęcie rozgrywek 2024/2025, czyli mecz o Tarczę Wspólnoty lub jak kto woli Superpuchar Anglii. To trofeum przyznawane zwycięskiej drużynie meczu rozgrywanego pomiędzy aktualnym Mistrzem Anglii oraz zdobywcą Pucharu Anglii w danym sezonie. I tutaj czekają nas wielkie derby: Manchester City kontra Manchester United, także emocje pewne! Początek meczu w sobotę o godzinie 16:00 na Wembley w Londynie. Sprawdź zapowiedź i najlepsze typy na ten mecz.

Manchester City – Manchester United – typy bukmacherskie

Dwa lata temu Manchester City z Pepem Guardiolą robili co chcieli: pełna dominacja w Premier League, bo Liverpool miał swoje problemy i przypieczętowany kolejny tytuł mistrzowski, a potem niespodziewane zwycięstwo w Lidze Mistrzów, gdzie w finale okazali się lepsi od Interu Mediolan i wygrali skromnie 1:0. Ostatni sezon to tylko wygrana w lidze, chociaż długo prowadził Arsenal, który jednak się potknął i to kosztowało ich utratę pierwszego miejsca. W Champions League mieli pecha, bo w ćwierćfinale trafili na Realu Madryt, czyli późniejszego triumfatora i aktualnie najlepszą drużynę na świecie. Najpierw remis w Madrycie 3:3 po szalonym meczu i w rewanżu 1:1 i odpadnięcie po rzutach karnych. Kolejnym ciosem był Puchar Anglii, gdzie w wielki finale przegrali właśnie z Manchesterem United, czego chyba nikt się nie spodziewał. Już po pierwszej połowie przegrywali 0:2, co ich mocno oszołomiło, ale byli w stanie odpowiedzieć tylko honorowym trafieniem Doku w samej końcówce spotkania. Mecze przedsezonowe mieli tragiczne, bo przegrali z Celtikiem, AC Milanem czy FC Barceloną. Ale forma dopiero ma przyjść.

Manchester United finiszował dopiero na 8. miejscu w lidze i kolejny raz domagano się zwolnienia Erika ten Haga oraz przebudowy składu, co dzieje się regularnie rok w rok. Jednak jak widać skutki są marne, bo nawet Newcastle United i Chelsea skończyła przed nimi w tabeli. Manchester United formę przed startem sezonu 2024/2025 szlifował na przedsezonowym zgrupowaniu w USA. Cały czas szukają wzmocnienia przede wszystkim w środku pola. Ale są także pozytywy: już raz utarli nosa Guardioli na rzecz zdobycia właśnie Pucharu Anglii. A jak każdy wie derby rządzą się swoimi prawami. Tutaj jest dodatkowa, podwójna motywacja.

Ja czuję, że tym słabym okresie przygotowawczym w City potrzeba czasu na złapanie formy. Większość zawodników było na reprezentacjach i mistrzostwach w ich składzie. Gram wygraną lub remis United.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Manchester City – Manchester United

Betfan standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku z pojedynkiem Manchester City – Manchester United.Zamiast standardowego typu, można pokusić się o zakłady specjalne, tym razem o strzelców. W ekipie City największe szanse na zdobycie bramki ma oczywiście ich super snajper Erling Haaland po kursie 1.83, natomiast jeśli chodzi o ekipę „Czerwonych Diabłów” to Zirkzee Joshua – 4.10.

Tutaj nie ma mowy o odstawianiu nogi czy odpuszczaniu, bo obie strony zdają sobie sprawę z wagi tego meczu. To mecz o Superpuchar Anglii, czyli kolejny tytuł do gabloty, więc zawodnicy są głodni walki na boisku. Można także zajrzeć do liczby fauli czy kartek.

Statystyki na typy bukmacherskie Manchester City – Manchester United

Trzy ostatnie mecze bezpośrednie wygrywał City, natomiast dwukrotnie United

Ostatni to wygrana Czerwonych Diabłów i zdobyty Puchar Anglii (2:1)

Cztery razy pokrywał się btts na pięć prób

Przewidywane składy na mecz Manchester City – Manchester United

Manchester City: Ortega – Gvardiol, Ake, Stones, Walker – Kovacić, Phillips – Grealish, De Bruyne, Silva – Haaland

Ortega – Gvardiol, Ake, Stones, Walker – Kovacić, Phillips – Grealish, De Bruyne, Silva – Haaland Manchester United: Onana – Shaw, Martinez, Maguire, Wan-Bissaka – Mainoo, Casemiro – Rashford, Fernandes, Diallo – Sancho

