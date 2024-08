Napoli żegna niewypał transferowy

SSC Napoli bardzo szybko pozbywa się transferowego niewypału. Jens Cajuste przybył do klubu zaledwie rok temu, lecz uzbierał więcej żółtych kartek niż dobrych występów. Do Neapolu trafił po tym jak pokazał się z dobrej strony w Ligue 1. Jak informuje Fabrizio Romano, to koniec tej przygody i teraz Cajuste przeniesie się do Brentford.

SSC Napoli szykuje małą rewolucję w środku pola. Z drużyną pożegnał się Piotr Zieliński, który spędził w klubie osiem ostatnich lat. Wraz z końcem kontraktu zdecydował się na przenosiny do Interu Mediolan. Kolejnym piłkarzem z środkowej linii, który opuści zespół jest Jens Cajuste. Szwed przybył do Neapolu zaledwie rok temu z Stade Reims za 12 milionów euro.

Diego Demme nie pełnił ważnej roli w drużynie i zagrał zaledwie 73 minuty w Serie A 2023/24, więc można było o nim zapomnieć, ale ten defensywny pomocnik także opuścił Neapol. Oprócz tego jeszcze kolejny niewypał, czyli Jesper Lindstroem, który w Eintrachcie był zawodnikiem grającym za plecami napastnika i świetnie się w tym odnajdywał, a w SSC Napoli próbowano z niego zrobić skrzydłowego. Efekt? 0 goli i transfer do Evertonu. Forma Duńczyka była tak słaba, że nie załapał się na EURO 2024.

Wydawało się, że przygoda Cajuste we Włoszech potrwa znacznie dłużej. 24-latek podpisał kontrakt do 2028 roku. Miniony sezon nie poszedł jednak po jego myśli. Po transferze do Serie A wiązano z nim zdecydowanie większe nadzieje, jednak nie dotarł poziomem do tego, jaki prezentował na francuskich boiskach. Nie dał również drużynie oszałamiających liczb. W 26 meczach zaliczył raptem dwie asysty, dlatego odejdzie za skromną kwotę. Z zawodników środka pola pozostanie w zespole na pewno bardzo ważny Stanislav Lobotka.

🚨⚪️🔴 Jens Cajuste to Brentford, deal agreed and verbally done on loan with buy clause that could become mandatory around £10m.

Napoli have approved the deal.

Understand medical tests have been booked on Monday in UK. 🩺🐝 pic.twitter.com/aE9hPaH7fD

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 8, 2024