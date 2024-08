Borussia Dortmund sprowadza reprezentanta Niemiec

Po poprzednim udanym sezonie i awansie do finału Ligi Mistrzów, w zespole Borussii Dortmund nadszedł czas zmian. W ostatnim czasie jak grom z jasnego nieba padła informacja, że do zespołu BVB dołączy nowy napastnik – Maximilian Beier. Informację potwierdził dziennikarz Sky Sport – Florian Plettenberg.

Podczas minionego sezonu bezwzględnie pierwszym wyborem Edina Terzicia na pozycji środkowego napastnika był sympatyczny Niemiec – Niklas Fullkrug. Pokład statku o nazwie „Borussia” opuścił jednak zarówno niemiecki szkoleniowiec jak i napastnik. Terzicia zastąpił były zawodnik BVB – Nuri Sahin, którego asystentem będzie Łukasz Piszczek.

Fullkrug zdecydował się opuścić Borussię Dortmund i przenieść do Premier League, gdzie w barwach West Hamu spróbuje swoich sił na poziomie najlepszej ligi świata.

Welcome to the Premier League, Niclas Fullkrug 👋 pic.twitter.com/m9a0T41jz2

Wątek angielskiej Premiership ma również także swoje drugie dno w sprawie transferu zawodnika Hoffenheim. Przez wiele tygodni mówiło się także o ewentualnym transferze Beiera do… Liverpoolu.

Ostatecznie jednak napastnik zdecydował się na pozostanie w ojczyźnie i przenosiny do BVB. Kwota transferu ma wynieść około 25 milionów euro co pokazuje, że Nuri Sahin pokłada duże nadzieje w swoim przyszłym podopiecznym.

Liverpool FC is also vying for Maximilian Beier and has expressed concrete interest. Brentford also has Beier at the top of their list. It is said that they have already sent an offer of €30 million to Hoffenheim. But Dortmund is in a promising position and can realistically… pic.twitter.com/XRVnfWwzQd

W ostatnich latach piłkarska reprezentacja Niemiec miała spore problemy ze środkowymi napastnikami. Spore nadzieje pokładano chociażby w Timo Wernerze, który nie zdał jednak egzaminu i popadł w mizerność. To właśnie brak klasowej „dziewiątki” jest rozpatrywany jako główna przyczyna tego, dlatego „Die Mannschaft” notuje aż tak słabe wyniki na wielkich turniejach takich jak EURO czy mistrzostwa świata.

Maximilian Beier ma być jednak tym zawodnikiem, który rozpocznie nową dynastię topowych niemieckich napastników. 21-letni snajper już teraz notuje całkiem dobre liczby, gdyż właśnie za takie należy uznać szesnaście strzelonych goli na poziomie Bundesligi.

🚨⚫️🟡 FC Liverpool have never lost their focus on Maximilian Beier. There were talks in recent days and weeks! #LFC

… but we‘ve been told again today: Beier has clearly decided to join Borussia Dortmund over all other options ✔️

Process ongoing to reach the total agreement… pic.twitter.com/nLpbK2X8Oa

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) August 7, 2024