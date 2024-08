Francja – Polska 10.08 – Typy bukmacherskie

Betfan kurs 1.68 Francja - Polska Wygrana Polski 2 Obstaw

Typy i kursy bukmacherskie na mecz Francja – Polska. Nie samą piłką nożną człowiek żyje, bo trwają igrzyska olimpijskie 2024 w Paryżu, a tam sporo dzieje się na arenach siatkarskich! Czekają nas dwa wielkie finały, a w jednym z nich zobaczymy Biało-Czerwonych!

Na ten moment polska siatkówka czekała kilkadziesiąt lat, bo w sobotę o godzinie 13:00 nasi siatkarze zagrają o złoto IO przeciwko Francji! Droga była długa i wyboista, ale teraz trzeba postawić kropkę nad i, spełnić swoje i nasze marzenia! DO BOJU POLACY! Sprawdź zapowiedź i najlepsze typy na ten mecz.

Francja – Polska – typy bukmacherskie

Trzeba pamiętać, że Francja to mistrz olimpijski z Tokio sprzed czterech lat, ale w tym czasie sporo się pozmieniało. Francuzi wygrali w tym roku Ligę Narodów, mimo że rundę zasadniczą skończyli na 6. miejscu. Te rozgrywki były w tym roku traktowane różnie, bo to turniej w Paryżu jest imprezą docelową i na nią drużyny szykowały formę. Spotkaliśmy się nawet z Francuzami w półfinale LN, ale wtedy – raz, że mieliśmy drobne kontuzje, a dwa, że było kilka zmian w pierwszej szóstce i przegraliśmy po tie-breaku 2:3. „Trójkolorowi” jako gospodarz grają z podwójną presją i nie radzą sobie tak, jakby chcieli. Już pierwszy mecz w grupie pokazał, że stres im towarzyszy, bo wygrali z Serbią w pięciu setach, a w samym meczu popełniali mnóstwo błędów i zdarzały się przestoje.

Potem bez większych problemów pokonali Kanadę, ale ze Słoweńcami już tak kolorowo nie było, bo przegrali 2:3. Ten mecz doskonale pokazał, że presja leży na nich ogromna. Jeśli chodzi o Francuzów, to wszystko zależy od dyspozycji Earvina N’Gapetha, bo jeśli jemu nie idzie, co się często ostatnio zdarza, to już nie ma kto pociągnąć gry w ataku, bo Patry czy Clevenot tylko trzymają poziom w pojedynczych meczach. Doskonale to pokazał mecz z Niemcami, gdzie przez pierwsze dwa sety Francuzi nie istnieli i przegrywali 0:2, byli bliscy odpadnięcia, ale podopieczni Michała Winiarskiego przegrali to głową i przestali grać.

Polska w Lidze Narodów zajęła 3. miejsce, zdobywając brązowy medal. W grupie bez problemów pokonaliśmy Egipt 3:0, ale z Brazylię dopiero po tie-breaku 3:2. Trzeba pamiętać, że graliśmy bez Tomka Fornala, czyli naszego lidera. Wrócił na Italię, ale widać było, że grał na zaciągniętym ręcznym i przegraliśmy 1:3. Dopiero w ćwierćfinale zobaczyliśmy go w pełnej dyspozycji, ale tutaj cała nasza drużyna zagrała kapitalnie i pokonaliśmy Słoweńców 3:1. Półfinał z Amerykanami to nie najlepsza gra z naszej strony, sporo błędów, bo tak naprawdę zaczęliśmy dopiero grać pod koniec czwartego seta i w całym tie-breaku.

Dużo będzie zależało od naszego przyjęcia i serwisu, ale tutaj mamy dwóch pewniaków: Fornal oraz Leon. Swoje jeszcze dorzuci Huber i Kochanowski na zagrywce, ale środek jest zdecydowanie po naszej stronie. Uważam, że my to wygramy, mniejsza presja jest po naszej stronie. Typuję zwycięstwo Polski.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Francja – Polska

Betfan standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku z pojedynkiem Francja – Polska. Zamiast standardowego typu można się pokusić na zdobycz punktową danego zawodnika w meczu. Na przykład na zdobycie 10 punktów przez Norberta Hubera jest kurs 1.85. Trevor Clevenot skończy z 15 „oczkami” na koncie – kurs 1.72.

Tutaj nie ma mowy o wstrzymywaniu ręki w zagrywce, bo obie strony zdają sobie sprawę z wagi tego meczu. Z jednej strony Polska, która przełamała klątwę ćwierćfinałów i ma pierwszą szansę na złoto od 1976 roku, a z drugiej gospodarze, których do wielkich rzeczy będą ciągnęły głośne w Paryżu trybuny. To wielki finał igrzysk olimpijskich, walka o złoto, więc zawodnicy są głodni walki na boisku.

Statystyki na typy bukmacherskie Francja – Polska

Na pięć pojedynków trzy razy górą była Polska, dwa Francja

Dwa spotkania rozstrzygały się po tie-breakach

Ostatni mecz w półfinale Ligi Narodów przegraliśmy 2:3

Przewidywane składy na mecz Francja – Polska

Francja: Grebennikow, Chinenyeze, Patry, N gapeth, Brizard, Clevenot

Grebennikow, Chinenyeze, Patry, N gapeth, Brizard, Clevenot Polska: Kurek, Łomacz, Kochanowski, Leon, Fornal, Zatorski



Fot. PressFocus