Polski bramkarz kontuzjowany! Straci początek sezonu

Jak donosi francuskie „L’Equipe” bramkarz AS Monaco Radosław Majecki na kilka dni przed startem sezonu doznał poważnej kontuzji kostki i będzie pauzował ponad dwa miesiące. To bardzo zła wiadomość dla klubu z księstwa i jeszcze gorsza dla polskiego bramkarza, który niedawno wywalczył sobie miejsce w wyjściowej jedenastce zespołu.

Niefart polskiego bramkarza

Radosław Majecki po transferze do AS Monaco w 2020 roku miał ogromne problemy z grą. Polski bramkarz nie cieszył się zaufaniem szkoleniowców i zazwyczaj pełnił funkcję drugiego, lub nawet trzeciego bramkarza zespołu. W sezonie 2022/2023 został nawet wypożyczony do belgijskiego Cercle Brugge. W Belgii spisywał się na tyle solidnie, że otrzymał jeszcze jedną szansę w klubie z księstwa.

Po powrocie do Monaco ponownie pełnił rolę rezerwowego. Philipp Köhn – numer jeden w bramce monakijczyków spisywał się jednak na tyle słabo, że Radosław Majecki w lutym wskoczył do wyjściowej jedenastki zespołu i już jej nie opuścił. W dużej mierze dzięki dobrej postawie jednokrotnego reprezentanta Polski AS Monaco awansowało z piątej pozycji na drugą i w sezonie 2023/2024 zdobyli wicemistrzostwo Francji kończąc sezon tuż za plecami Paris Saint-Germain. Z polskim bramkarzem między słupkami klub przegrał tylko jedno z 12 spotkań.

Jeszcze w maju otrzymał propozycję nowej umowy wiążącej go z klubem do czerwca 2028 roku. Były bramkarz Legii Warszawy podpisał umowę i przygotowywał się do nowego sezonu, tym razem już jako pierwszy bramkarz zespołu.

L’AS Monaco est heureux d’annoncer la prolongation du contrat de Radoslaw Majecki ✍️ Le gardien polonais de 24 ans est désormais lié au club jusqu’en juin 2028 🤝🇲🇨#Majecki2028 🔝 pic.twitter.com/1w1uj2Pfy3 — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) May 20, 2024

Teraz kolejną szansę w bramce AS Monaco otrzyma Philipp Köhn. Szwajcar urodzony w Niemczech trafił do klubu poprzedniego lata za osiem milionów euro z Red Bull Salzburg. Z takiego obrotu spraw bardzo niezadowoleni są kibice „Les Monégasques”. Zgodnie uważają, że kontuzja polskiego golkipera to ogromny cios dla zespołu a jego zastępca nie prezentuje odpowiedniego poziomu. W kadrze zespołu znajduje się jeszcze niedoświadczony wychowanek klubu – Yann Lienard.

AS Monaco sezon rozpocznie 17 sierpnia spotkaniem przeciwko beniaminkowi Ligue 1 AS Saint-Étienne. Niedługo później odbędzie się losowanie fazy ligowej Ligi Mistrzów. W nowym formacie europejskich rozgrywek wicemistrzowie Francji rozegrają osiem spotkań – cztery u siebie oraz cztery na wyjeździe. Utrata Polaka w początkowych fazach sezonu może mocno pokrzyżować plany szkoleniowcowi Adi’emu Hütter’owi.

fot. PressFocus