Puszcza Niepołomice – Legia Warszawa 11.08 – Typy bukmacherskie

Typy bukmacherskie i kursy na mecz Puszcza Niepołomice – Legia Warszawa. Mamy piękny okres w świecie sportu, ponieważ trwają Letnie Igrzyska Olimpijskie w Paryżu, a po drugie trzy tygodnie temu rozgrywki wznowiła najlepsza liga świata w piłce nożnej – Ekstraklasa! A lada chwila wystartują topowe ligi w Europie, więc futbol wraca na najwyższych obrotach!

Pierwsza kolejka bez niespodzianek, czyli faworyci nie zawiedli, co się rzadko zdarza. W następnych już mieliśmy kilka niespodzianek, ale dzięki temu będzie ciekawiej. W niedzielę 11 sierpnia o godzinie 17:30 na stadionie Cracovii Puszcza Niepołomice podejmie Legię Warszawa, więc czeka ich arcytrudne zadanie. Sprawdź zapowiedź i najlepsze typy na ten mecz.



Puszcza Niepołomice – Legia Warszawa – typy bukmacherskie

Skazana na pożarcie w poprzedniej kampanii Puszcza Niepołomice, która nawet nie ma porządnego stadionu wszystkich zaskoczyła i utrzymała się w Ekstraklasie zajmując 12. miejsce z 40 punktami na koncie. Ten zespół nie raz zaskoczył, bo pokonał na przykład Lecha Poznań 2:1, zremisował ze Śląskiem Wrocław, Jagiellonią Białystok czy Legią Warszawa. Zdarzały się także minimalne porażki z Pogonią, a składając to wszystko w całość to zespół z Niepołomic potrafi grać z najlepszymi i nie jest żadnym chłopcem do bicia. Podopieczni Tomasza Tułacza na inaugurację mieli ciężkie zadanie, bo w Białymstoku grali z Jagiellonią i przegrali to spotkanie 0:2. Bardzo długo skutecznie się bronili, jednakże skapitulowali w 78. minucie, a wynik meczu otworzył niezawodny Nene. Dobił ich w doliczonym czasie gry Lamine Diaby-Fadiga. Potem grali z Górnikiem Zabrze i mimo, że dwukrotnie przegrywali to pokazali charakter i ostatecznie kończyło się remisem 2:2. W ostatniej kolejce przegrali z Zagłębiem Lubin 0:1, ale nie można powiedzieć, że mecz oddali bez walki.

Legia Warszawa ma trudny okres, ponieważ musi walczyć na dwa fronty, ale do tego są już przyzwyczajeni po kilku sezonach. Cel nadrzędny: odzyskać tytuł mistrzowski. W Ekstraklasie zaczęli dobrze, bo najpierw pokonali u siebie Zagłębie Lubin 2:0 w dobrym stylu i zespół z Dolnego Śląska nie miał za dużo do powiedzenia, potem wygrali z Koroną Kielce 1:0, chociaż wydawało się już, że zakończy się bezbramkowym remisem. W trzeciej kolejce już nastąpiło zacięcie maszyny, bo zaliczyli wpadkę przy Łazienkowskiej i przegrali z Piastem Gliwice 1:2. Tutaj już mogą dawać o sobie znać europejskie puchary, bo grali dwumecz z walijskim Caernarfon, który najpierw pokonali 6:0, a potem 5:0. W czwartek grali w kolejnej rundzie LKE z duńskim Brondby na wyjeździe i wygrali 3:2, co jest bardzo ważne przed rewanżem. Zagrali dobre spotkanie i zachowali więcej sił w końcówce, ale ten pojedynek sporo ich kosztował.

Moim zdaniem ten mecz się na nich odbije, więc gram tutaj BTTS.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Puszcza Niepołomice – Legia Warszawa

Totalbet standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku z pojedynkiem Puszcza Niepołomice – Legia Warszawa. Zamiast standardowego typu, można pokusić się o zakłady specjalne, tym razem nie będą to strzelcy. Można wybrać opcję łączoną: wynik meczu i obie strzelą. Wygrana Legii i obie drużyny zdobędą gola to kurs 3.75.

Tutaj nie ma mowy o odstawianiu nogi czy odpuszczaniu, bo obie strony zdają sobie sprawę z wagi tego meczu. To czwarty mecz nowego sezonu w Ekstraklasie, więc zawodnicy są głodni gry i walki na boisku. Można także zajrzeć do liczby fauli czy kartek.

Statystyki na typy bukmacherskie Puszcza Niepołomice – Legia Warszawa

Na trzy pojedynki tylko raz wygrała Legia Warszawa, a dwa razy padał remis

W tych spotkaniach dwa razy padał BTTS

Legioniści strzelili w tych pojedynkach cztery bramki, a Puszcza dwie

Przewidywane składy Puszcza Niepołomice – Legia Warszawa

Puszcza : Komar – Revencio, Craciun, Yakuba, Siplak – Szymonowicz, Serafin – Abramowicz, Walski, Cholewiak – Radecki

: Komar – Revencio, Craciun, Yakuba, Siplak – Szymonowicz, Serafin – Abramowicz, Walski, Cholewiak – Radecki Legia: Tobiasz – Kapuadi, Ziółkowski, Augustyniak – Morishita, Wszołek – Luquinhas, Goncalves, Kapustka – Gual, Pekhart

Fot. PressFocus