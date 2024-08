Zarzuty wobec reprezentanta Japonii wycofane. Piłkarz pozywa kobiety i dziennikarzy

Reprezentant Japonii Junya Ito został oskarżony o rzekomą napaść seksualną na dwie kobiety latem ubiegłego roku w japońskim mieście Osaka. Po roku śledztwa piłkarz Stade Reims został oczyszczony z zarzutów. Teraz piłkarz pozwie kobiety za fałszywe oskarżenia, które zrujnowały jego reputację oraz kilku dziennikarzy, którzy w swoich artykułach dopuścili się zniesławienia.

Co się miało wydarzyć?

Po jednym z meczów towarzyskich reprezentacji Japonii przeciwko Peru w lipcu 2023 roku Junya Ito miał udać się do hotelu w towarzystwie dwóch kobiet. Piłkarz zjadł kolację z kobietami, wszyscy spożywali alkohol a następnie miało dojść do wykorzystania seksualnego na dwóch kobietach, które były pod wpływem alkoholu.

Policja prefektury Osaka, gdzie miało dojść do zdarzenia po śledztwie zdecydowała się nie wnosić oskarżenia wobec 54-krotnego reprezentanta Japonii. Junya Ito od samego początku zapewniał, że zeznania kobiet są fałszywe i znacząco odbiegają od faktów. Piłkarz zapewnia, że nie doszło do żadnego działania przymusowego – co ma sens, wszak obie kobiety dobrowolnie wybrały się na kolację z piłkarzem gdzie spożywały alkohol a następnie dobrowolnie udały się z nim do pokoju hotelowego.

Podobnego zdania jest prokuratura, która na podstawie braku jakichkolwiek dowodów obciążających reprezentanta Japonii zdecydowała się umorzyć sprawę.

Zniszczona reputacja – reprezentant Japonii odpowiada

Tak poważne oskarżenia mocno odbiły się na Junyi Ito. Kiedy w lutym 2024 japońskie media po raz pierwszy poinformowały o toczącym się dochodzeniu francuski klub Stade Reims, w którym od 2022 roku występuje reprezentant kraju kwitnącej wiśni okazał mu wsparcie:

– Klub, którego Junya Ito pozostaje pełnoprawnym członkiem, nigdy nie musiał kwestionować ludzkich cech i zachowania japońskiego napastnika. (…) Na tym etapie jak i dotychczas Klub solidaryzuje się ze swoim zawodnikiem. Stade de Reims oczekuje zatem na konkretne elementy, które rzucą światło na rzekome fakty i będzie z wielką uwagą śledził postęp prawny w tej sprawie. – czytamy w oficjalnym komunikacie.

Zupełnie inaczej postąpiła reprezentacja Japonii – kiedy temat stał się publiczny odbywał się Puchar Azji a skrzydłowy był zawodnikiem wyjściowej jedenastki. Po doniesieniach japońskich mediów zawodnik został wyrzucony z kadry narodowej i od tego czasu nie był powoływany do drużyny narodowej. Ponadto Junya Ito stracił kilka kontraktów sponsorskich.

Według informacji podawanych przez japońskie media zawodnik wniósł oskarżenie wobec dwóch kobiet, które złożyły fałszywe oskarżenia i będzie domagał się odszkodowania w wysokości 202 milionów jenów (ok. 5,5 miliona złotych). Pozew otrzymać ma również kilku dziennikarzy, którzy dopuścili się zniesławienia.

🇨🇵 | L'Ailier Droit international Japonais 🇯🇵 Junya Ito (31 ans) du Stade de Reims qui avait été accusé d'agression sexuelle quasi-forcée par deux femmes ne sera finalement pas poursuivi ❌, pour rappel il a également porté plainte ⚖️ contre 5 personnes pour fausses accusations… pic.twitter.com/fV8N9UkXBQ — 🇯🇵 J.League France 🇫🇷 (@JLeagueFra) August 9, 2024

To nie pierwsza tego typu sytuacja. Fałszywe oskarżenia wobec znanych postaci stają się coraz powszechniejszym zjawiskiem. W maju informowaliśmy, że sąd w Sewilli oddalił sprawę rzekomej napaści na tle seksualnym, której dokonać miał zawodnik Betisu William Carvalho. W uzasadnieniu sąd wykluczył możliwość wystąpienia czynności seksualnych pomiędzy powodem a pozwanym bez obopólnej zgody.

fot. PressFocus