Chelsea zaprosiła do treningów utalentowanego Afrykańczyka

Ghańska akademia piłkarska Samba Stars Acamedy poinformowała, że jej adept – Vincent Mobilla rozpoczął treningi z Chelsea. Zawodnik występujący w środku pola wystąpił nawet w rozgrywanym w ośrodku Carrington meczu z Manchesterem United. Mobilla może zostać czwartym piłkarzem, który wystąpi w barwach ”The Blues”.

Chelsea wypatrzyła zawodnika z nowo powstałej akademii

O znajdującej się w Ghanie akademii piłkarskiej Samba Stars Acamedy nie wiemy na ten moment zbyt wiele. Ich strona internetowa wciąż jest tworzona, ale z profili w mediach społecznościowych wynika, że akademia rozpoczęła działalność całkiem niedawno. Dopiero w marcu 2024 roku zaczęto publikować pierwsze posty.

– Jesteśmy Samba Stars Academy – elitarnym ośrodkiem szkoleniowym w Afryce Zachodniej. Zmieniamy zasady gry zapewniającym najlepszym młodym talentom z Ghany dostęp do światowej klasy obiektów treningowych i do wykwalifikowanych europejskich trenerów wyszkolonych przez UEFA – czytamy w wizytówce akademii.

⚽ 🇬🇭 🙌 pic.twitter.com/8NgDsOKXWS — Samba Stars Academy (@SambastarsAcad) March 11, 2024

Akademia w ostatnich miesiącach nawiązywała współpracę choćby z urodzonym w Ghanie byłym wychowankiem West Hamu Josephem Anangiem, reprezentantem Ghany Jeromem Opoku, czy reprezentantem Jamajki Michailem Antonio. Piłkarze wysyłali słowa wsparcia młodym adeptom przed ich pierwszym międzynarodowym turniejem, który odbył się na początku kwietnia.

Jednak kamieniem milowym wydaje się nawiązanie po zaledwie miesiącu działalności współpracy z City Football Group (m.in. Manchester City, czy Girona), grupą Sport Republic (m.in. Southampton), Chelsea, Wolverhampton Wanderers, West Hamem United i agencją menedżerską Unique Sports Group.

Wracając do międzynarodowego turnieju, który odbył się na początku kwietnia, piłkarze Samba Stars Academy odnieśli w nim zwycięstwo, a najlepszym piłkarzem rozgrywek wybrano Vincenta Mobillę. Teraz ten urodzony w 2008 roku zawodnik został zaproszony przez Chelsea – a więc jeden z partnerskich klubów – na treningi z młodzieżowymi piłkarzami ”The Blues”. Występujący w środku pola piłkarz wystąpił nawet w meczu przeciwko młodzieżowej drużynie Manchesteru United, który odbył się w słynnym ośrodku ”Czerwonych Diabłów” w Carrington.

Kumasi Ghana ➡️ Cobham, England ✔️ We’re nurturing the next generation of football talent in Ghana like Vincent Mobilla and providing a gateway to the best leagues in the world. Yesterday saw Vincent have his first run out with @ChelseaFC against @ManUtd at Carrington. 🌍 pic.twitter.com/cBrI0qbNzI — Samba Stars Academy (@SambastarsAcad) August 11, 2024

Od lat monopol w Ghanie na sprowadzenie najbardziej utalentowanych zawodników w kraju ma akademia Right to Dream. Akademia ta przede współpracuje z duńskim Nordsjaelland, który regularnie ściąga do siebie utalentowanych piłkarzy z Ghany, a po pewnym czasie ”dystrybuuje” ich do znacznie lepszych europejskich klubów. Czołowymi przykładami są Mohammed Kudus (obecnie West Ham), Ibrahim Sadiq, czy Yaw Yeboah (ex Wisła Kraków). Samba Stars Academy może jednak z czasem stać się poważną konkurencją dla Right to Dream.

Gdyby jej adept – Vincent Mobilla wspinał się po kolejnych szczeblach drużyn młodzieżowych Chelsea, aż wreszcie zawitał do pierwszego zespołu, mógłby zostać czwartym piłkarzem z Ghany, który zagrał dla ”The Blues”. Trzy mecze dla tego klubu rozegrał Tariq Lamptey, 23 Abdul Rahman Baba i aż 256 słynny Michael Essien. W drużynach młodzieżowych Chelsea grał także nieżyjący już Christian Atsu, ale on nigdy nie dostał szansy występu w pierwszym zespole.