Leicester City bliskie sprowadzenia mistrza Niemiec

Fabrizio Romano poinformował, że Leicester City prowadzi zaawansowane rozmowy z Bayerem Leverkusen ws. wypożyczenia Adama Hlozka. Beniaminek Premier League będzie zobowiązany wykupić reprezentanta Czech, a Florian Plettenberg z niemieckiego ”Sky Sports” dodał, że kwota transferu ma wynieść 17-18 milionów euro.

Adam Hlozek to wychowanek Sparty Praga, który do Bayeru Leverkusen trafił przed dwoma laty. ”Aptekarze” zapłacili za niespełna 20-letniego wówczas reprezentanta Czech 13 milionów euro. Z Bayerem podpisywał pięcioletni kontrakt, ale już po dwóch latach pożegna się z tym klubem. Fabrizio Romano informuje, że zaawansowane rozmowy ws. jego wypożyczenia prowadzi Leicester City.

Negocjacje między klubami mają być na finałowym etapie, ale władze Leicester czekają jeszcze rozmowy z przedstawicielami piłkarza. Beniaminek Premier League wypożyczy piłkarza z obowiązkiem wykupu. Florian Plettenberg dodaje, że kwota transferu ma wynieść 17-18 milionów euro. Obie strony są przekonane, że uda się dojść do porozumienia, a zawodnik wkrótce przejdzie testy medyczne.

🚨🔵 Understand that Bayer 04 Leverkusen and Leicester City have reached a total agreement about a deal of Adam #Hlozek now ✔️

▫️Loan with an obligation to buy of €17-18m

▫️No total agreement on player‘s side yet as a few more details need to be clarified.

Clubs confident… pic.twitter.com/XtuZjJI2A5

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) August 12, 2024