GKS Katowice – Motor Lublin 16.08 – Typy bukmacherskie

Betfan kurs 3.20 GKS Katowice - Motor Lublin Remis X Obstaw

Typy bukmacherskie i kursy na mecz GKS Katowice – Motor Lublin. Za nami już cztery kolejki w najlepsze lidze świata – Ekstraklasie, a tu dużymi krokami nadciąga już piąta! Kilka drużyn ma coś do udowodnienia: Legia Warszawa chce wrócić na szczyt i się odbudować, natomiast Jagiellonia Białystok obronić tytułu. Czas na wielkie granie i emocje!

W piątek 16 sierpnia o godzinie 20:30 na Stadionie Miejskim w Katowicach GKS podejmie Motor Lublin, więc czeka nas pojedynek świeżo upieczonych beniaminków w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce. Czy którejś ze stron uda się zdobyć trzy punkty? Sprawdź zapowiedź i najlepsze typy na ten mecz.

GKS Katowice – Motor Lublin – typy bukmacherskie

Beniaminki mają to do siebie, że początki na nowym szczeblu rozgrywek starają się zacząć jak najmocniej, bo jest ta euforia, motywacja i chcą pokazać się z jak najlepszej strony. Tutaj są jednak mieszane odczucia, bo GKS Katowice rozpoczynało na swoim stadionie i przegrali 1:2 z Radomiakiem Radom. Dwa trafienia dla gości w pierwszej połowie zaliczył Leonardo Rocha, a zespół z Katowic odpowiedział dopiero w 83. minucie i na wyrównanie już zabrakło czasu. Waleczności i wielokrotnych prób zdobycia gola nie można im odmówić, ale zabrakło szczęścia. W drugiej kolejce to już starcie ze Stalą Mielec na wyjeździe, a tutaj gospodarze byli z własnymi problemami zarówno kadrowymi jak i wewnętrznymi, ponieważ wycofał się między innymi główny sponsor. Ten mecz wygrał zespół z Katowic 1:0 po bramce jeszcze w pierwszej połowie z rzutu karnego i pierwsze zwycięstwo w Ekstraklasie stało się faktem. Następny rywal to Raków Częstochowa, ale okazali się za mocni i GKS przegrało 0:1, ale trzeba podkreślić, że po walce. Tydzień temu wizyta w Gliwicach i cenny punkt zdobyty po remisie bramkowym 2:2. Nawet dobrze rozpoczęli i prowadzili, ale potem stracili dwa gole i było ich stać tylko na wyrównanie, ogółem spotkanie dość wyrównane.

Motor Lublin trochę poszalał na rynku transferowym i chce za wszelką cenę się utrzymać. Zespół z Lublina zaczął od domowej porażki z Rakowem Marka Papszuna 0:2, ale tutaj „Medaliki” grały zdecydowanie lepiej, spokojniej i zasłużenie wygrali. Potem nastąpił wyjazd do Gdańska i mecz z Lechią, którą dość niespodziewanie pokonali 2:0. Bardzo długo utrzymywał się bezbramkowy remis, ale po festiwalu błędów gospodarzy strzelili dwie bramki w trzy minuty i wygrali. Ostatniej kolejki nie będą za dobrze wspominać, bo podejmowali Koronę Kielce, czyli aktualnie najgorszy zespół w stawce i stracili punkty. Zespół z Kielc dość niespodziewanie wyszli na prowadzenie i dopiero wtedy Motor wziął się do roboty, nieuznany gol w międzyczasie i wyrównali pod koniec z rzutu karnego.

Jak widać obie drużyny mają problem z ustabilizowaniem formy, są to beniaminki, spodziewam się wyrównanego pojedynku. Remis.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie GKS Katowice – Motor Lublin

Betfan standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku z pojedynkiem GKS Katowice – Motor Lublin. Zamiast standardowego typu, można pokusić się o zakłady specjalne, tym razem nie będą to strzelcy. Można wybrać opcję zakładów łączonych: na przykład wynik meczu i obie strzelą gola (remis i btts

Tutaj nie ma mowy o odstawianiu nogi czy odpuszczaniu, bo obie strony zdają sobie sprawę z wagi tego meczu. To piąta kolejka nowego sezonu w Ekstraklasie, więc zawodnicy są głodni gry i walki na boisku. Można także zajrzeć do liczby fauli czy kartek.

Statystyki na typy bukmacherskie GKS Katowice – Motor Lublin

Obie drużyny dotychczas zdobyły po cztery punkty w Ekstraklasie i mają po jednej wygranej

Na pięć pojedynków bezpośrednich trzy razy górą był GKS, raz Motor i raz padł remis

BTTS pokrywał się trzy razy na pięć prób

Ostatni pojedynek to wygrana GKS-u Katowice 2:0

Przewidywane składy GKS Katowice – Motor Lublin

GKS Katowice : Kudła – Wasielewski, Kuusk, Jędrych, Komor, Rogala – Nowak, Repka, Kowalczyk, Galan – Zrelak.

: Kudła – Wasielewski, Kuusk, Jędrych, Komor, Rogala – Nowak, Repka, Kowalczyk, Galan – Zrelak. Motor Lublin: Brkić – Wójcik, Kruk, Rudol, Luberecki, Wolski, Scalet, Kubica, Król, Mráz, Ceglarz.

Fot. PressFocus