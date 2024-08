Josue bliski powrotu do gry. Szykuje się ciekawy transfer

Jak informuje związany z brazylijską Coritibą dziennikarz Rogerio Scarione, Josue jest bliski przenosin do Ameryki Południowej. Portugalczyk od ponad miesiąca pozostaje bez klubu po tym, gdy wraz z końcem czerwca wygasła jego umowa z Legią Warszawa.

Josue znalazł nowy klub?

Wraz z końcem czerwca tego roku kontrakt Josue z Legią wygasał. Piłkarz miał wyrażać chęć kolejnego przedłużenia umowy (pod koniec sezonu 2022/23 przedłużył ją o rok), ale media informowały, że będzie on jednym z poszkodowanych rewolucji, która czeka klub pod rządzami Goncalo Feio. Krótko przed zakończeniem sezonu 2023/24 PKO BP Ekstraklasy Portugalczyk osobiście ogłosił na swoim Instagramie odejście z Legii. W Warszawie spędził trzy lata, w trakcie których rozegrał 130 meczów. Strzelił w tym czasie 29 goli i zaliczył 35 asyst.

Był nie tylko najlepszym piłkarzem Legii, ale i liderem zespołu. W sezonie 2023/24 trener Kosta Runjaić mianował go kapitanem drużyny. W 2023 roku zdobył z Legią srebrny medal mistrzostw Polski, a rok później brązowy. W 2023 roku sięgnął z Legią po Puchar Polski, a kilka miesięcy po Superpuchar Polski. W sezonie 2021/22 zagrał z tym klubem w fazie grupowej Ligi Europy, a dwa sezony później dotarł z ”Wojskowymi” do 1/16 finału Ligi Konferencji Europy.

Tego lata Josue był łączony z saudyjskimi klubami oraz węgierskim Ujpestem, ale ostatecznie dalej pozostawał bez nowego pracodawcy. By pozostać w dobrej formie trenował indywidualnie, co prezentował w swoich mediach społecznościowych. Po nieco ponad miesiącu jego ”bezrobocie” dobiegnie końca. Związany z Coritibą dziennikarz Rogerio Scarione informuje, że Portugalczyk podpisze kontrakt z klubem z południa Brazylii.

Na razie nie wiadomo, jak długi kontrakt podpisałby z Coritibą, ale media związane z tym klubem informują, że ma on być częścią projektu zakładającego powrót do Serie A w 2025 roku. W tym sezonie mistrzom Brazylii z 1985 roku jest póki co bliżej do walki o utrzymanie niż o awans. Na półmetku rozgrywek Serie B zajmują dopiero 14. miejsce na 20 drużyn. Mają pięciopunktową przewagę nad strefą spadkową, a do strefy premiowanej awansem tracą dziewięć punktów.

Coritiba acertou a contratação do meia atacante português Josué, de 33 anos, ex Legia Varsovia-POL. O jogador foi revelado pelo Porto, onde jogou a maior parte da sua carreira e chegou a defender a seleção principal de seu país. Na ultima temporada, Josué disputou 42 partidas,… pic.twitter.com/jTuQ3hrdxp — Rogerio Scarione (@RogerioScarione) August 12, 2024

Portugalczyk głównie ze względów języków nie miałby problemów z zaaklimatyzowaniem się w Brazylii. Ameryka Południowa byłaby trzecim kontynentem, na którym Josue zagra. Zanim trafił do Legii, przez dwa lata występował w izraelskim Hapoelu Beer Szewa. Kilka lat spędził także w Turcji, gdzie występował w Bursasporze, Galatasaray, Osmanlisporze (obecnie Ankaraspor) i Akhisarsporze. Ma także w CV występy w holenderskim Venlo. W swojej ojczyźnie reprezentował barwy Covilhi, Penafielu, Bragi i Porto, którego jest wychowankiem.

fot. PressFocus