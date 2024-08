Świetna wiadomość dla reprezentanta Polski? Jego rywal odchodzi z klubu

Konkurent reprezentanta Polski Michała Skórasia do miejsca w wyjściowej jedenastce Club Brugge zmienia klub. Jak informuje Fabrizio Romano skrzydłowy Antonio Nusa przeniesie się do RB Lipsk za ponad 21 milionów euro.

19-letni reprezentant Norwegii będzie swoją karierę kontynuował w Bundeslidze. Antonio Nusa to jeden z najbardziej utalentowanych skrzydłowych młodego pokolenia. Do Club Brugge trafił w 2021 roku z rodzimego Stabæk Fotball. Norweg w poprzednim sezonie wywalczył sobie miejsce w wyjściowej jedenastce belgijskiego klubu.

Antonio Nusa oraz Andreas Skov Olsen byli głównymi powodami, dla których reprezentant Polski Michał Skóraś otrzymywał tak mało szans w pierwszym zespole. W sumie Antonio Nusa rozegrał w barwach Club Brugge 86 spotkań, w których strzelił siedem bramek i zanotował sześć asyst. Od 2023 roku jest również ważnym elementem reprezentacji Norwegii. Teraz młody Norweg będzie czarował w barwach RB Lipsk. Klub ze stajni RedBulla podpisał z nim pięcioletni kontrakt.

🔴⚪️🇧🇪 Antonio Nusa to RB Leipzig, here we go! Deal in place for €21m fixed fee plus add-ons to Brugge, package will be higher.

Five year contract and player already in Lepzig for medical tests as next step of the deal.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 13, 2024