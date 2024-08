Klub Przemysława Frankowskiego traci największą gwiazdę

Klub reprezentanta Polski Przemysław Frankowski – RC Lens sprzedaje do Marsylii swojego najbardziej wartościowego piłkarza. Elye Wahi za 25 milionów euro przeniesie się z północy na południe Francji. 21-latek odchodzi z Lens już po roku. W poprzednim sezonie był najlepszym strzelcem w zespole Francka Haise’a.

W sezonie 2022/23 RC Lens zdobyło wicemistrzostwo Francji, co było największym sukcesem tego klubu od 21 lat (również wicemistrzostwa Francji). Po tamtym sezonie z klubem pożegnały się dwie czołowe postacie – kapitan Seko Fofana i najlepszy strzelec zespołu Lois Openda. Powtórzenie tak dużego sukcesu było wręcz niemożliwe, ale Lens sezon 2023/24 i tak mogło zaliczyć do udanych.

W grupie Ligi Mistrzów z Arsenalem, PSV i Sevilla zajęli trzecie miejsce, dzięki czemu znaleźli się w fazie pucharowej Ligi Europy. W Ligue 1 zaś zajęli na koniec siódme miejsce, dzięki czemu już wkrótce rozpoczną zmagania w fazie play-off eliminacji Ligi Konferencji. Tam jednak ich rywalem będzie przegrany pary Panathinaikos – Ajax. Na ten moment Francuzom bliżej do rywalizacji ze zwycięzcą Pucharu Grecji, bowiem ateńczycy ulegli w pierwszym meczu 0:1.

Jednak w awansie do fazy ligowej Ligi Konferencji z pewnością Lens nie pomoże odejście kolejnych czołowych postaci. Wraz z końcem poprzedniego sezonu po ponad czterech latach klub opuścił architekt powrotu ”Les Artesiens” do Ligue 1 i ich późniejszych sukcesów – Franck Haise. Łącznie spędził on w tym klubie siedem lat, bowiem przed przejęciem pierwszej drużyny w lutym 2020 roku pracował z drużyną rezerw.

Si les hommes passent et que le Racing perdure, certains noms inspireront à jamais émotions et respect 🙏❤💛

Strata Haise’a jest o tyle bolesna, że przeniósł się on do jednego z rywali w walce o europejskie puchary – Nicei. Teraz nad Lazurowe Wybrzeże przenosi się również najlepszy strzelec Lens w poprzednim sezonie – Elye Wahi. Wychowanek Montpellier trafił do Lens dopiero przed rokiem jako następca Loisa Opendy. ”Les Artesiens” wyłożyli na 20-letniego wówczas napastnika 30 milionów euro, co jest absolutnym rekordem w historii klubu.

W sezonie 2023/24 rozegrał dla Lens 36 meczów, w których strzelił 12 goli i dołożył cztery asysty. Portal Transfermarkt wycenia go na 35 milionów euro, co było najwyższym wynikiem w zespole z północy Francji. Wahi podpisywał z Lens pięcioletni kontrakt, ale wypełnił zaledwie jego 20%. Za 25 milionów euro trafi do Marsylii, co jest jednym z najdroższych transferów w historii dziewięciokrotnych mistrzów Francji.

Jak informuje Fabrizio Romano, piłkarz ma już za sobą testy medyczne i wkrótce podpisze pięcioletni kontrakt. Marsylia dopłaci jeszcze pięć milionów euro w bonusach, a Lens zagwarantowało sobie 15% od przyszłej sprzedaży. Romano dodaje, że transfer Wahiego wiąże się jednocześnie z ”upadkiem” tematu przenosin do OM Eddiego Nketiaha z Arsenalu i Youssoufy Moukoko z Borussii Dortmund.

🚨🔵⚪️ Eyle Wahi to Olympique Marseille, here we go! Deal in place for €25m fixed fee plus €5m add-ons.

RC Lens will also have 15% sell-on clause.

Five year deal agreed, Wahi made efforts to accept OM project presented by Longoria, Benatia, de Zerbi.

⛔️ Nketiah deal, OFF. pic.twitter.com/GkwxGpP1I6

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 12, 2024